La velada del «talento y la constancia» del deporte coruñés

Logo y organizadores, patrocinadores y colaboradores de la Gala del Deporte. / LOC

La gran fiesta del deporte coruñés no defraudó un año más. La octava edición de la Gala do Deporte da Coruña e a súa comarca, que organizan LA OPINIÓN y el Concello de A Coruña, con el patrocinio de Vegalsa y la colaboración de HM Hospitales, Tranvías Coruña y Coca Cola reunió este jueves a las grandes figuras del deporte coruñés. Una velada en la que las estrellas del deporte coruñés se llevaron sus merecidos aplausos, reconocimientos y honores vio unión y esfuerzos en común entre todos los nominados, invitados y familiares. Ejemplos de deportividad, de sacrificio y de valores. La Gala del deporte es una oportunidad mágica para celebrar «el talento, la constancia, el compromiso y la superación», resaltó la alcaldesa, Inés Rey, en su discurso. «A Coruña no se entiende sin las familias que organizáis vuestras vidas alrededor de un calendario de competición y sin los clubes y vuestros valores», resaltó. Celebró ver a los deportistas llevar el nombre de la ciudad en cada disciplina: «Sois unidad e identidad de A Coruña».

Carlos Martínez recibe el premio de Juan Carlos Da Silva, director general de Prensa Ibérica Galicia. | CARLOS PARDELLAS

Airi Rodríguez, la mejor deportista de 2025, junto al concejal Manuel Vázquez. / CARLOS PARDELLAS

El piragüista Antón Lagares, premio a la mejor promesa masculina, fue el primero en pasar por el atril. De un susto con el galardón a una dedicatoria sentida para amigos, compañeros, entrenador y a su familia, sobre todo, a su hermana Candela. Carla Sesar, concentrada en el CAR, no pudo recoger la contraparte femenina, pero su madre, Inmaculada Díaz, extendió los agradecimientos y las felicitaciones a todos los deportistas presentes en la sala: «Tenéis a Galicia ahí, a tope». Rosa García, premio a la mejor entrenadora, reconoció el esfuerzo de su gremio. «Nuestra labor es muy difícil», comentó.

Rosa García, en el medio, junto a Pedro Costa, gerente general de Prensa Ibérica Galicia, y Francisco Duarte, director de personas de Vegalsa-Eroski. / CASTELEIRO

Roberto Bermúdez de Castro, ‘Chuny’, junto a Daniel Domínguez, director de LA OPINIÓN. / CASTELEIRO

Fue una noche cargada de sentimientos para aquellos que ya no están. Carlos Cortés, reconocido mejor árbitro, recordó al fallecido Jonathan Sobrino, que se llevó por su parte el premio de los lectores de LA OPINIÓN. «He sido nominado más veces y preparé discursos diferentes. Para mí es un día especial y lo quiero compartir con Jonathan. Era empático, un profesional», comentó. El hermano de Jonathan, Alejandro, se acordó con emoción del premiado. «La primera palabra que aprendí de él fue resiliencia», rememoró.

Carlos Gil, con Ignacio Prada, director de la Compañía de Tranvías de La Coruña. / CASTELEIRO

Entre los premios especiales, se mezcló la veteranía y el recuerdo. Carlos Gil, leyenda del Liceo y el Dominicos, dio un consejo a los jóvenes deportistas: «Trabajen mucho, luchen y disfruten de la vida». José Luis Carballido, viudo de Margarita Miguélez, agradeció el reconocimiento póstumo a su mujer, pionera del bádminton en España. Augusto César Lendoiro, que rememoró sus pinitos en el baloncesto en Maristas, resaltó a los anónimos que dedican «miles de horas» a nutrir el «fútbol modesto y a los niños y niñas que practican otros deportes».

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Una de las actuaciones de la gala que se celebró en el Ágora. / CARLOS PARDELLAS

Entre las risas y los problemas del clown Fredi Muíño, primero con su sombrero y después con su bicicleta, llegaron más semblanzas como la del regatista Roberto Bermúdez de Castro, Chuny, tercer premio Leyenda. Los galardones colectivos recayeron en el Club Patín Maxia y en el OAR, que dedicó el galardón a mejor equipo al fallecido Pablo Aguirregabiria. Hubo mensajes para las madres, como la de la tiradora Airi Rodríguez, mejor deportista femenina; y madres que representaron a sus hijos, con la de Jacobo Garrido, mejor deportista con discapacidad. Carlos Martínez, ganador de la categoría masculina, ofreció una reflexión final: «No hace falta esperar a ser campeón del mundo para sentirse orgulloso del recorrido».

Augusto César Lendoiro, premio especial del jurado, y Eduardo Cutino, director comercial de LA OPINIÓN. / CARLOS PARDELLAS