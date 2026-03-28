2-5 | El filial de Compañía se impone al CH Oleiros en el derbi de OK Bronce

La moneda del derbi de la OK Bronce cayó del lado de Compañía de María B. El filial coruñés venció al Oleiros (2-5) en un encuentro con tantos goles como ritmo. Arón Mareque rubricó un doblete tempranero al que el equipo local replicó con otras dos dianas del eterno e infalible Martín Payero, que restableció las tablas justo antes del descanso. La segunda parte, sin embargo, fue un rodillo azul y amarillo. Álex Fuentes devolvió la ventaja a los visitantes (2-3) y Hugo Mareque cerró el duelo a favor de los intereses de Compañía con dos goles. Las dos escuadras fallaron varias bolas paradas que pudieron ampliar la renta en ambos lados.