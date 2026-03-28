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2-5 | El filial de Compañía se impone al CH Oleiros en el derbi de OK Bronce

Álex Fuentes y los dobletes de Hugo y Arón Mareque sentenciaron el partido | Martín Payero también vio puerta en dos ocasiones

RAC

A Coruña

La moneda del derbi de la OK Bronce cayó del lado de Compañía de María B. El filial coruñés venció al Oleiros (2-5) en un encuentro con tantos goles como ritmo. Arón Mareque rubricó un doblete tempranero al que el equipo local replicó con otras dos dianas del eterno e infalible Martín Payero, que restableció las tablas justo antes del descanso. La segunda parte, sin embargo, fue un rodillo azul y amarillo. Álex Fuentes devolvió la ventaja a los visitantes (2-3) y Hugo Mareque cerró el duelo a favor de los intereses de Compañía con dos goles. Las dos escuadras fallaron varias bolas paradas que pudieron ampliar la renta en ambos lados.

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