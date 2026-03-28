2-5 | El filial de Compañía se impone al CH Oleiros en el derbi de OK Bronce
Álex Fuentes y los dobletes de Hugo y Arón Mareque sentenciaron el partido | Martín Payero también vio puerta en dos ocasiones
A Coruña
La moneda del derbi de la OK Bronce cayó del lado de Compañía de María B. El filial coruñés venció al Oleiros (2-5) en un encuentro con tantos goles como ritmo. Arón Mareque rubricó un doblete tempranero al que el equipo local replicó con otras dos dianas del eterno e infalible Martín Payero, que restableció las tablas justo antes del descanso. La segunda parte, sin embargo, fue un rodillo azul y amarillo. Álex Fuentes devolvió la ventaja a los visitantes (2-3) y Hugo Mareque cerró el duelo a favor de los intereses de Compañía con dos goles. Las dos escuadras fallaron varias bolas paradas que pudieron ampliar la renta en ambos lados.
- El Santander se repliega en la comarca de A Coruña: cierra la oficina de Santa Cruz
- Llega a Marineda City el pop-up de Amazon que arrasa en Europa: paquetes sorpresa por menos de 3 euros y 10 minutos para elegir
- Arteixo despide a un empleado municipal por trucar el camión de la basura
- A la caza de las gangas: colas y carros llenos en la inauguración de la tienda de liquidaciones de Amazon en Agrela
- Vecinos de A Coruña se posicionan en la polémica del taxi: VTC sí, pero también mejoras en el bus
- Gragera regresa a casa tras tres meses de ostracismo en el Deportivo
- 4-4 | Al Liceo se le escapa la clasificación en un final embarrado y se la jugará ante el Oliveirense
- Lucas Pérez, a un paso de ser nuevo jugador del Cádiz hasta final de temporada