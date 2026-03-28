27-28 | El Agustinos Alicante deja al OAR con la miel en los labios

Mucho remar para morir en la orilla. Ese fue el guion del Attica 21 OAR frente al Agustinos Alicante, en un partido extremadamente igualado en el San Francisco Javier que se definió en los compases finales en contra de los intereses coruñeses (27-28).

El combinado de Nando González empezó mejor y tardó poco en ponerse por delante, con iniciativa y personalidad. Llegó a contar con una renta de cinco puntos (10-5), pero el conjunto visitante apretó antes del descanso para dejar la distancia en mínimos (13-12). Ese sprint final dio alas a los alicantinos, que volvieron a la pista tras el intervalo más motivados y enchufados. Empataron pronto y, pese a que el OAR se resistía a ceder el control del encuentro, empezaba a dar la sensación de que las tornas podían cambiar en cualquier momento. La solidez se resquebrajó un poco, apenas una rendija, pero fue suficiente para que el Agustinos cambiase de marcha en el ecuador del periodo, con el 20-20 en lo alto del luminoso.

El final más cruel

Ya no hubo vuelta atrás, por mucho que Gabriel Navarro, que terminó como máximo goleador con seis dianas y estuvo especialmente inspirado en el último tramo del choque, lo intentase de todas las maneras. El desenlace fue frenético, por momentos similar a un partido de tenis de portería a portería. Y en el vértigo, el OAR perdió el equilibrio. De la forma más cruel posible, al recibir tres goles en los tres últimos minutos que lo condenaron a morir con la yema de los dedos rozando la arena. A falta de cinco jornadas, se mantiene a un punto del Anaitasuna, que marca el play off a la Liga Asobal, pero da aire a un rival directo en la pelea por la élite.