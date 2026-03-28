6-4 | El 5 Coruña cae a domicilio y vuelve al fango de la lucha por la salvación

Jornada aciaga para el 5 Coruña en la pista del Deportivo Laviana (6-4), en un duelo igualado que se escapó al conjunto rojillo en los últimos diez minutos. Remontó un 2-0 en contra en la primera parte para marcharse al descanso con un 2-4 que olía a triunfo épico, pero los locales arrollaron a la escuadra coruñesa en la segunda parte. Sigue fuera del descenso, pero empatado a puntos con la zona roja.