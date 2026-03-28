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Fútbol sala

6-4 | El 5 Coruña cae a domicilio y vuelve al fango de la lucha por la salvación

Los 'rojillos' remontan un 2-0 en contra, pero se quedan sin fuerzas tras el descanso | Está fuera del descenso, pero con los mismos puntos que el Tierno Galván

Un duelo del 5 Coruña en Novo Mesoiro.

Un duelo del 5 Coruña en Novo Mesoiro. / Iago Lopez

Sara Gallego

A Coruña

Jornada aciaga para el 5 Coruña en la pista del Deportivo Laviana (6-4), en un duelo igualado que se escapó al conjunto rojillo en los últimos diez minutos. Remontó un 2-0 en contra en la primera parte para marcharse al descanso con un 2-4 que olía a triunfo épico, pero los locales arrollaron a la escuadra coruñesa en la segunda parte. Sigue fuera del descenso, pero empatado a puntos con la zona roja.

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