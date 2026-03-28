63-36 | Maristas arrolla y gana la liga con la Challenge en el horizonte

Era una fecha marcada a fuego en el calendario y Maristas logró grabarla para siempre en su historia. El cuadro de Fer Buendía pasó por encima del Ibaizábal (63-36), sin dudas ni nervios, para proclamarse campeón del Grupo B de la Liga Femenina 2 por primera vez en su trayectoria. Un éxito sin igual en la entidad colegial que ahora quiere redondear con un ascenso a Liga Challenge, pese a que todavía restan dos jornadas para finiquitar la fase regular.

En el primer cuarto quedó claro que no iba a haber partido, porque las coruñesas no iban a dejar respirar a su rival. El 21-10 del acto inicial y el 18-10 del segundo encarrilaron el duelo para que los aficionados colegiales empezasen a celebrar la histórica victoria antes del descanso. En la segunda parte, Maristas bajó las pulsaciones y el ritmo de anotación, pero multiplicó un trabajo defensivo que dejó a las vascas en solo 16 créditos entre ambos. Sofía Arcos fue la MVP en una tarde en la que brilló el colectivo. Solidez, trabajo y talento, la receta de un equipo campeón.