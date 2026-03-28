El Liceo campeón luce título y defiende liderato en Voltregà

No se puede decir que el Liceo tenga un partido cómodo esta temporada. Por la propia exigencia del calendario, por ese grupo de la muerte que le martiriza en la WSE Champions, por esas salidas a Cataluña que son los partidos del año para todos y cada uno de sus contricantes. Más aún le ocurre en Sant Hipòlit, más aún le pasa en esa pista de Voltregà en la que pocas veces se ha sentido bien tratado. El campeón de Copa del Rey y el líder de la OK Liga lucirá y defenderá esa doble condición cuando quedan pocas jornadas de la fase regular y llega el momento de redondear ese pseudocampeonato. Todo en el medio de un maratón de partidos y de lógicas celebraciones que dejan exhaustos a cualquiera. Pero "los once guerreros" de Juan Copa siempre dan la cara y este domingo por la mañana (12.30 horas, OK Liga TV) le tocará de nuevo salir a la arena.

Un Voltregà-Liceo nunca será un partido más, menos desde aquel duelo de 2023 tan accidentado. Hubo un insulto racista denunciado por Tombita, agresiones, se paró el partido y tuvieron que personarse los Mossos d'Esquadra para garantizar la seguridad de un equipo coruñés que aquel día no se sintió cómodo ni encontró las condiciones mínimas exigibles para disputar un partido de máximo nivel de la segunda mejor liga de Europa. Y no era la primera vez. En Voltregà no aprendieron entonces la lección ni bajaron el pistón porque hace unos meses se cerró la instalación durante tres partidos y se le impuso una multa al club de 4.200 euros por la agresión de un aficionado a un jugador del Vic en pleno desarrollo del encuentro. Hoy sería un buen día para iniciar una nueva era e incluso para hacer el pasillo al campeón de la Copa del Rey.

El Liceo, más allá del pasado, le preocupa el presente y ese futuro inmediato que le lleva a buscar un triunfo ante un Voltregà en forma antes del parón de la OK Liga por la disputa de la Copa de las Naciones. El Barcelona está a cinco puntos y ahí espera que continúe todo el liceísmo cuando acabe el choque de este domingo por la mañana. Su rival es un conjunto que ha ido de menos a más esta temporada, sobre todo en su pista. En los últimos siete partidos, el Voltregà solo ha perdido ante el Barcelona en el Palau. Lejos queda aquel equipo inferior y con cierta falta de inconsistencia al que el Liceo doblegó con facilidad por 6-1 en la primera vuelta en el Palacio de los Deportes de Riazor.

Altas y bajas

El equipo de Juan Copa, en ese maremágnum de partidos en el que está inmerso, recupera a Bruno Saavedra, que sigue en el purgatorio en la Champions League por esa sanción de cuatro partidos. Tener de vuelta al santiagués, el héroe de la final de la Copa del Rey, es una de las mejores noticias que puede recibir hoy en día un equipo de hockey sobre patines. Suma el equipo coruñés a uno de los mejores jóvenes del mundo en un partido bisagra. Con la baja de Toni Pérez y esta alta del goleador, al técnico le da para completar una lista y Jaime Méndez reforzará al filial que juega fuera ante el Rochapea. El hockey de Bruno y sus piernas y pulmones no le van a venir nada mal a los verdiblancos porque su rotación en las últimas semanas ha estado un poco justa, sobre en los encuentros europeos. El equipo se apoyará en él, en el gran momento de Dava Torres y en ese grupo unido y resolutivo que ha demostrado saber revolverse ante las adversidades. También pesa el golpe de resultado ante el Barcelos, cuando ya tenía el pase a la Final a 8 en la mano.

Ese Voltregà pegajoso y combativo que se agarra a los partidos será hoy esa piedra en el camino que pretende añadirle un poco de incertidumbre al final de liga de los coruñeses. Poco se juega el equipo de Ferran López, ya que no le arrebatará la sexta plaza al Noia y el Lleida por detrás es una amenaza, de momento, relativa. Por ahí aparecen como grandes estiletes locales un viejo conocido como Álex Rodríguez y otros activos como Arnau Canal y Gerard Teixidó. Un Voltregà-Liceo al que nunca le falta voltaje.