Plata para Alberto Seoane en el ITTF World Para Future Costa Brava

Alberto Seoane añade una nueva medalla a su palmarés. El deportista coruñés cosechó una medalla de plata en el ITTF World Para Future Costa Brava celebrado este fin de semana en Platja d’Aro (Girona). Seoane se impuso en cuartos de final a Gabriel Álvarez (3-1), en semifinales al danés Nicklas Arleth (3-2) y en la final al francés Clément Bastien (1-3). España logró nueve preseas en total.