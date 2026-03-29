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Hockey sobre patines

2-2 | Jaime Méndez y Álex Fraga rescatan un punto para el Liceo B ante el Rochapea

RAC

A Coruña

El Liceo B suma y sigue en la OK Bronce. El filial liceísta logró un punto a domicilio frente al Rochapea (2-2) para consolidarse en la zona media de la tabla. Daniel Gordoa abrió el marcador a los diez minutos, pero Jaime Méndez igualó justo antes del descanso (1-1). En la segunda mitad, Mikel Eslava firmó el 2-1 y Álex Fraga, en el tramo final, selló el 2-2 definitivo.

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