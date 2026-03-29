Hockey sobre patines
2-2 | Jaime Méndez y Álex Fraga rescatan un punto para el Liceo B ante el Rochapea
A Coruña
El Liceo B suma y sigue en la OK Bronce. El filial liceísta logró un punto a domicilio frente al Rochapea (2-2) para consolidarse en la zona media de la tabla. Daniel Gordoa abrió el marcador a los diez minutos, pero Jaime Méndez igualó justo antes del descanso (1-1). En la segunda mitad, Mikel Eslava firmó el 2-1 y Álex Fraga, en el tramo final, selló el 2-2 definitivo.
- El Santander se repliega en la comarca de A Coruña: cierra la oficina de Santa Cruz
- 0-0 | Sporting de Gijón - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo | Inicio de partido
- Arteixo despide a un empleado municipal por trucar el camión de la basura
- A la caza de las gangas: colas y carros llenos en la inauguración de la tienda de liquidaciones de Amazon en Agrela
- Las galletas de una abuela coruñesa que ya dan la vuelta al mundo: 'Llegamos a hacer 14.000 al día
- El acceso a Alfonso Molina desde San Cristóbal, en A Coruña, reabre para adelantarse a la saturación por el corte de A Pasaxe
- Así está la clasificación de Segunda División: El Dépor resiste en una segunda plaza al rojo vivo
- La huelga indefinida en aeropuertos que comienza en Semana Santa afecta a seis con conexión desde A Coruña