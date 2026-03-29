24-10 | El CRAT gana al Universitario Bilbao y sigue adelante en la Copa de la Reina

A la espera de la lucha por el título de la Liga Iberdrola, el CRAT Rialta cumple en la Copa de la Reina. La escuadra de Pablo Artime y Juan Pablo Chorny se impuso al Universitario Bilbao en Elviña (24-10) y continúa su camino en el torneo del KO.

La balanza, a priori, estaba equilibrada a favor de las coruñesas por ser un equipo de categoría superior, pero el CRAT no quiso sustos. Salió con el acelerador pisado a fondo y resolvió el partido antes del descanso para poder dosificarse en la segunda mitad. Ali San Martín fue la primera en golpear, a los 13 minutos, con un ensayo que hizo rugir a Elviña. Chía Alfaro, la especialista del cuadro local, no falló en la conversión de la patada posterior. Con el viento del resultado a favor, el equipo se soltó. Mercedes Parada abrió brecha menos de diez minutos después y, acto seguido, Noa Varela y Alfaro dejaron encarrilado el triunfo local.

Tras el descanso, Adriana Urquizu trató de reanimar el duelo y ponerle emoción, pero la victoria no estuvo en duda en ningún momento. Isa Rodríguez sentenció sobre la bocina e impulsó a su equipo hacia los cuartos de final de la competición copera.