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Balonmano | Primera División

39-35 | El Culleredo pierde con la cabeza alta en Canarias

Imagen del partido entre el Culleredo y el Lalín la pasada semana en Tarrío.

Imagen del partido entre el Culleredo y el Lalín la pasada semana en Tarrío. / CBC

RAC

A Coruña

Lo intentó hasta el final, pero se quedó a medias. El Balonmano Culleredo cayó en la pista del Ingenio (39-35), tercer clasificado de la Primera División. El duelo fue un ida y vuelta goleador en el que los cullerdenses sucumbieron a la pegada local.

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