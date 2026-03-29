4-2 | El Liceo se queda sin fuerzas y sucumbe en Sant Hipòlit

El Liceo también es humano. El equipo de Juan Copa, exhausto, cae en la trampa de Sant Hipolit ante un Voltregà (4-2) competitivo y con argumentos, liderado por Álex Rodríguez. Ve, con esta derrota, como el Barcelona le recorta distancias tras su triunfo en Alcoi (1-5). Los colegiados, protagonistas y rácanos con las faltas, le anularon un gol a Bruno Saavedra sobre la hora que pudo suponer el 3-3 y un desenlace diferente para un choque muy disputado. El conjunto coruñés deberá seguir remando después de la Copa de las Naciones y en las tres últimas jornadas para asegurar esa posición de privilegio que es ser campeón de la fase regular de la Ok Liga.

El Liceo llegaba a Sant Hipolit con la necesidad de doblegar a uno de los conjuntos más en forma e incómodos de la OK Liga, como es el Voltregà, y de luchar contra su propio agotamiento. Ha salido victorioso de muchas batallas, pero los rasguños quedan y hacen mella a medio y largo plazo. Y esa carga se notó ya en el quinteto inicial que preparó Juan Copa y en el ritmo de los primeros minutos. Al equipo verdiblanco le interesaba el control, bajar revoluciones, no entrar en un ida y vuelta, en un intercambio. Y más allá de que se libró de un posible penalti a Álex Rodríguez, no le fue mal en los primeros minutos. De hecho, se puso por delante en una transición marca de la casa. Roba César, comanda la contra Dava y remata la faena César. 0-1. Era un respiro. Jugar con los tempos del duelo y abrir brecha. No fue así.

Y eso que la tuvo César Carballeira para hacer el segundo, también Álex Rodríguez para igualar. Hasta marcó Tombita el 0-2, pero fue anulado por bola elevada. Poco después, ya en el minuto 17, Jordi Burgaya hizo el empate en una jugada de superclase. Estocada a los coruñeses. En nada llegó el 2-1 en una pena máxima dudosa. Más clara fue la no pitada en los primeros compases. Álex Rodríguez no falló. 2-1, llegaban las curvas. Pudo recortar Dava Torres, ampliar Burgaya. Todo quedaba para una segunda parte en la que el Liceo ya no podría contemporizar tanto, tocaba lanzarse a tumba abierta con el tanque en la reserva.

La segunda parte

El equipo verde tiró de entrañas y de múltiples rotaciones para intentar someter a un Voltregà que se revuelve con facilidad y eficiencia. El plan se torció pronto porque en nada llegó una tarjeta azul a Bruno Saavedra que dejó a los coruñeses en inferioridad. Resistieron, como casi siempre. Seguían las acometidas, mientras iba cogiendo aire el equipo coruñés. Oportunidades para ambos bandos, con Nuno Paiva y Arnau Canal como protagonistas. Entre transiciones y transiciones, estaba latente esa sensación de que todo estaba a punto de moverse, de cambiar. Y así llegó un disparo frontal de Dava Torres, imparable para Oriol Condony. 2-2, en el marcador en el minuto 38. Había mucho que rascar.

El Voltregà puso sobre la pista esa marcha extra que le quedaba. Se sucedieron las intentonas, también del Liceo, pero menos. En el minuto 45 llegó el principio del espectáculo de Álex Rodríguez. Primero oportunista para aprovechar el rechace de un disparo lejano y en el 49 para recuperar una bola que acabó mandando a la red Arnau Canal.

Para entonces el partido ya estaba muerto y, en buena medida también por los colegiados, porque anularon un tanto de Bruno Saavedra que debía haber supuesto el 3-3. Fue protestado por el Liceo, con lo poco que le quedaba. Apretó, pero ya estaba todo perdido. Es el peaje por el maratón de las últimas semanas. Su particular muro. Pero aún queda mucha carrera y va por delante.

FICHA TÉCNICA (VOLTREGÀ-LICEO, 4-2)

VOLTREGÀ: Oriol Condony; Jordi burgaya, Xavier Armengol, Arnau Canal, Álex Rodríguez —cinco inicial—, Miquel Estrada, Eric Vargas, Pol Anglada, Marc Jurado y Aleix Molas.

LICEO: Blai Roca; César Carballeira, Nil Cervera, Dava Torres, Arnau Xaus, —cinco inicial—, Martín Rodríguez, Jacobo Copa, Nuno Paiva, Bruno Saavedra y Tombita.

GOLES: 0-1, m.8: César Carballeira. 1-1, m.17: Jordi Burgaya. 2-1, m.18: Álex Rodríguez. 2-2, m.36: Dava Torres. 3-2, m.45: Álex Rodríguez. 4-2, m.49: Arnau Canal.

ÁRBITRO: González González y Garriga Mas. Amonestaron con tarjeta azul a Bruno Saavedra y amarilla a César Carballeira.

INCIDENCIAS: Sant Hipòlit . Vigésima tercera jornada de la fase regular de la OK Liga.