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Gala do Deporte da Coruña: una leyenda y tres iconos, en el olimpo del deporte coruñés

Roberto Bermúdez de Castro, ‘Chuny’; Carlos Gil, Margarita Miguélez y Augusto César Lendoiro recibieron el premio leyenda y los especiales del jurado

Roberto Bermúdez de Castro, ‘Chuny’, a la izquierda, con Daniel Domínguez, director de LA OPINIÓN.

Roberto Bermúdez de Castro, ‘Chuny’, a la izquierda, con Daniel Domínguez, director de LA OPINIÓN. / CASTELEIRO

Carlos Miranda

Carlos Miranda

Logo y organizadores, patrocinadores y colaboradores de la Gala del Deporte.

Logo y organizadores, patrocinadores y colaboradores de la Gala del Deporte. / LOC

La VIII Gala del Deporte da Coruña e a súa comarca, organizada por LA OPINIÓN, tiene como objetivo ensalzar a los mejores deportistas del año previo, en este caso 2025, pero también aprovecha cada edición para recordar y premiar a referentes de su historia, levantar la vista atrás y ahondar en su pasado. En ese sentido, las tablas del Ágora sintieron la carga que supone recibir a Roberto Bermúdez de Castro, Chuny (premio de leyenda); Carlos Gil y Augusto César Lendoiro. También a José Luis Carballido, quien recogió el reconocimiento en nombre de Margarita Miguélez (los tres, premios especiales del jurado), fallecida hace un año.

Carlos Gil, a la derecha, junto a Ignacio Prada, director de la Compañía de Tranvías de La Coruña.

Carlos Gil, a la derecha, junto a Ignacio Prada, director de la Compañía de Tranvías de La Coruña. / CARLOS PARDELLAS

Abrió este paseo por el olimpo Roberto Bermúdez de Castro, Chuny: «Somos unos afortunados y encima te dan premios por hacer lo que te gusta. Aún compito y me dedico a la promoción del deporte. El mayor estadio y más bonito es la bahía de A Coruña, hay que llenarla de deportistas. Ese es uno de mis objetivos», contaba reflexivo.

Los premios especiales del jurado

«No soy mucho de premios, sí de la adrenalina de la competición», admitía un sereno y emocionado Carlos Gil, histórico del Liceo y del Dominicos, quien se atrevió a dar un consejo a los más jóvenes: «Que luchen y no se dejen nada, que disfruten mucho del camino».

Augusto César Lendoiro, a la izquierda, junto a Eduardo Cutino, director comercial de LA OPINIÓN.

Augusto César Lendoiro, a la izquierda, junto a Eduardo Cutino, director comercial de LA OPINIÓN. / CARLOS PARDELLAS

Dio paso a Margarita Miguélez, pionera del bádminton en España desde el Club del Mar, justo en el día de la retirada de Carolina Marín. Su viudo, José Luis Carballido, le agradeció el premio a «LA OPINIÓN y al Concello» y se lo dedicó a todos los nominados.

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Lendoiro, dirigente que llevó al Liceo y al Dépor a cotas impensables, volvió a las raíces del deporte base: «Quiero ofrecer este premio a aquellas personas que no salen en los medios. Miles y miles que ayudan en el fútbol modesto y a los niños. Lo dan todo a cambio de nada. Esa entrega a los demás ha hecho posible que el deporte coruñés sea el que es. Reconozcamos la generosidad de todos ellos, por el deporte puro y duro».

José Luis Carballido, a la izquierda, junto a Paula Martínez, directora médica de HM hospitales en A Coruña.

José Luis Carballido, a la izquierda, junto a Paula Martínez, directora médica de HM hospitales en A Coruña. / CARLOS PARDELLAS

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