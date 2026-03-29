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Natación

Mateo García, tercero en los relevos mixtos en la Copa del Mundo

El nadador del CN Arteixo terminó noveno en los 10 kilómetros | Paula Otero, decimoséptima en la prueba femenina

Mateo García, María de Valdés, Ángela Martínez y Mario Méndez, en el podio de la Copa del Mundo.

Mateo García, María de Valdés, Ángela Martínez y Mario Méndez, en el podio de la Copa del Mundo. / RFEN

Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

Mateo García consiguió una valiosa presea de bronce este fin de semana en la primera etapa de la Copa del Mundo de Aguas Abiertas en Somebay (Egipto). El deportista del CN Arteixo consiguió la tercera posición en la prueba de relevos mixtos 4x1.500 metros. El coruñés saltó al agua en la tercera puesta del equipo español, compartió con María de Valdés, Ángela Martínez y Mario Méndez, y firmó el mejor tiempo del combinado. Marcó un ritmo clave para asegurar un lugar en el cuadro de honor. Alemania se adjudicó la medalla de oro por delante de Hungría en un apretado final. España quedó a 40 segundos del triunfo.

El nadador coruñés cierra así una primera cita de la Copa del Mundo en la que dejó patente su posición de privilegio en la natación española. Además de su tercera posición en los relevos mixtos, consiguió la novena plaza en la prueba de los 10 kilómetros. No pudo batallar por las preseas, pero fue el mejor español en la distancia. Paula Otero, por su parte, se tuvo que conformar con la decimoséptima posición en los 10 kilómetros de categoría femenina.

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