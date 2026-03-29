Así recibieron sus premios las estrellas de la VIII Gala do Deporte da Coruña e a súa comarca

Mejor deportista femenina | Airi Rodríguez, tiro: «Todo lo que he logrado es gracias a mi madre»

«Todo lo que he conseguido es gracias a mi madre, si hoy estoy aquí es gracias a ella y a mi familia. Ella también es subcampeona del mundo por equipos y le doy la enhorabuena». Esas fueron las primeras palabras de Airi Rodríguez al recoger su galardón a mejor deportista femenina. También se acordó de Jesús Ferreiro y Federico Landaeta, presidentes de su club y de la Federación Galega.

La tiradora Airi Rodríguez, mejor deportista femenina de 2025 con el concejal de deportes de A Coruña, Manuel Vázquez. / Casteleiro

Mejor deportista masculino | Carlos Martínez, baloncesto: «Me he esforzado y la vida me lo ha recompensado»

«No hay que esperar a ser campeón del mundo para estar orgulloso del camino e intentar ser mejor que ayer», admitió un emocionado Carlos Martínez en el escenario del Ágora. El coruñés resaltó que no ha sido «muy premiado» durante su carrera, sino que progresó «desde las sombras». «No he sido profeta en mi tierra, pero me he esforzado mucho y la vida me lo ha recompensado», indicó.

El baloncestista 3x3 Carlos Martínez, mejor deportista de 2025, con Juan Carlos Da Silva, director general de Prensa Ibérica Galicia. / Casteleiro

Mejor deportista con discapacidad | Jacobo Garrido, natación: «Jacobo hace muchos sacrificios por entrenar»

Jacobo Garrido delegó en su madre, Gemma Brun, la recepción de su séptimo galardón personal. «Pocas veces ha podido estar aquí, es uno de los muchos sacrificios que hace por entrenar», comentó. Gemma agradeció a LA OPINIÓN y al Concello el reconocimiento del «esfuerzo» de todo el deporte coruñés y deseó que el jurado «siga teniendo problemas para decidir, eso significará que seguimos creciendo».

Gemma Brun, madre del nadador Jacobo Garrido, con Juan Carlos Da Silva, director general de Prensa Ibérica Galicia. / Casteleiro

Mejor promesa femenina | Carla Sesar, taekwondo: «Gracias por tener el deporte gallego a tope»

Carla Sesar no pudo recoger el premio de mejor deportista promesa, al estar concentrada en el CAR de Madrid, pero la deportista del Taekwondo Sada delegó en su madre, Inmaculada Díaz. «Está preparando el Europeo con la Federación Española», comentó. «Gracias a LA OPINIÓN, al Concello y a los deportistas por el trabajo que hacen y por tener al deporte gallego a tope», agregó Inmaculada.

Francisco Duarte, director de Personas de Vegalsa-Eroski; Inmaculada Díaz, madre de la taekwondista Carla Sesar; y Pedro Costa, gerente general de Prensa Ibérica Galicia. / Casteleiro

Mejor promesa masculina | Antón Lagares, piragüismo: «Le dedico el premio a mi hermana Candela»

Antón Lagares inauguró la noche y lo hizo con anécdota, al tirar, sin querer, su premio. «Los finalistas son un grupo de deportistas muy bueno. Gracias a mi familia, a mis compañeros y a mi entrenador, Javi Benito», destacó el palista del Ría de Betanzos, que se acordó de su hermana Candela, presente en el Ágora: «Es una persona muy especial. Ella sabe por qué se lo dedico y todo el cariño que le tengo».

El piragüista Antón Lagares, mejor deportista promesa masculina, y Pedro Costa, gerente general de Prensa Ibérica Galicia. / Casteleiro

Mejor entrenador | Rosa García, patinaje artístico: «Nuestra labor es difícil en todos los terrenos»

Rosa García sumó un premio más a su colección particular. La entrenadora del CPA Maxia logró su segundo reconocimiento, en una Gala en la que estuvo arropada por varios de sus deportistas, entre ellos Unai Cereijo o Lucas Yáñez. «Quiero compartirlo con el resto de compañeros [entrenadores], porque nuestra labor es muy difícil en cualquier terreno», destacó la preparadora coruñesa. Dio las gracias a LA OPINIÓN y al Concello y felicitó al resto de premiados.

Pedro Costa, gerente general de Prensa Ibérica en Galicia; Rosa García, entrenadora del CPA Maxia, elegida la mejor de 2025, y Francisco Duarte, director de Personas de Vegalsa-Eroski. / Casteleiro

Mejor equipo | OAR Coruña: «El año pasado aún nos pone los pelos de punta»

«Aún se nos ponen los pelos de punta cuando vemos las fotos del ascenso del año pasado, es un orgullo para un club nacido en la Ciudad Vieja recibir este premio». Carlos Resch, presidente del Attica 21 OAR, rememoró la histórica temporada que culminó con el desembarco oarista en la División de Honor Plata y soñó con el futuro: «Tenemos posibilidades de vivir una fase de ascenso a Liga ASOBAL». Dedicó el galardón a la plantilla y a Pablo Aguirregabiria.

Manuel Vázquez, concejal de Deportes; Carlos Resch, presidente del OAR Attica 21; y Daniel Domínguez, director de LA OPINIÓN. / Casteleiro

Mejor club | CPA Maxia: «Muchas gracias a LA OPINIÓN y al Concello»

El CPA Maxia agrandó su leyenda y sumó un nuevo galardón a su privilegiada vitrina de premios del deporte de A Coruña e a súa comarca. En esta ocasión, hizo doblete al conquistar el de mejor entrenadora, con Rosa García; y el de mejor club. Mari Rodríguez, la delegada de la entidad, fue la encargada de subir al escenario para recogerlo y valorarlo. «Simplemente queremos dar las gracias al Concello y a LA OPINIÓN», comentó, en medio de un sonoro aplauso.

Manuel Vázquez, concejal de Deportes del Concello de A Coruña; Mari Rodríguez, delegada del CPA Maxia; mejor club de 2025, y Daniel Domínguez, director de LA OPINIÓN. / Casteleiro

Mejor árbitro o juez | Carlos Cortés, baloncesto: «Comparto este premio con Jonathan Sobrino»

«Es un honor recibir este premio, van ocho ediciones y he preparado siete discursos diferentes», bromeó Carlos Cortés, premio al mejor árbitro, después de ser uno de los finalistas recurrentes cada año. «Es un día especial. Veo a mucha gente del baloncesto. Maristas, Carlos Martínez... Es un orgullo. Pero me gustaría compartirlo con Jonathan Sobrino. No tuve mucho tiempo con él, pero era empático, profesional e hizo un gran trabajo en la base», destacó el colegiado.

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Francisco Duarte, director de Personas de Vegalsa-Eroski; el árbitro Carlos Cortes; y Pedro Costa, gerente general de Prensa Ibérica Galicia. / Casteleiro

Premio de los lectores | Jonathan Sobrino, baloncesto: «Siempre sacaba una sonrisa a los jugadores»

Jonathan Sobrino fue reconocido por los lectores de LA OPINIÓN, en el premio más popular de la gala. El árbitro de baloncesto, fallecido en 2025, recibió una sonora ovación. Su hermano Alejandro recogió el galardón. «Siempre sacaba una sonrisa a sus compañeros y jugadores, disfrutaba mucho de lo que hacía», señaló. También agradeció las palabras de Carlos Cortés e hizo una mención a sus padres: «Habéis conseguido que esto sea posible al tener un hijo maravilloso».