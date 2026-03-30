La aventura de los jóvenes de Compañía de María en la Copa de Naciones de Suiza: "Los niños ven las diferentes realidades del hockey"

El hockey sobre patines toma esta semana la ciudad suiza de Montreux con motivo de la histórica Copa de las Naciones. Entre el italiano, el alemán y el francés que se escuche por la calle y en el pabellón, rugirá el acento coruñés que pondrán los niños del Compañía de María. El conjunto de Riazor participa en el torneo sub 17 que celebra el club anfitrión en paralelo a la competición de selecciones. De paso, aprovecha el viaje para ofrecerle a su cantera una vivencia única. "Es una experiencia de vida buenísima, permitirá a los niños ver las diferentes realidades del hockey sobre patines", reflexiona el coordinador del club, Josep Sellas.

"Nos llamaron hace casi un año del Montreux. Coincidimos en el Eurockey y hubo afinidad", revela el directivo del club coruñés. Formará parte de un torneo selecto, en formato de liga, con otros cuatro participantes: el Porto, el Merignac francés, una selección porteña con jugadores de Argentina; y el propio anfitrión. La oportunidad de participar hubiese sido imposible sin el esfuerzo de los canteranos del conjunto suizo. "Nuestros niños se pagan el billete de avión, pero el alojamiento, las comidas y todo lo demás corre a cargo de torneo. Los niños del Montreux, durante el último año, estuvieron haciendo acciones sociales en días festivos y fines de semana para recaudar dinero y costear el viaje de los cuatro equipos", explica Sellas.

La lección de esfuerzo y valores invitó al club coruñés a incrementar su expedición a Suiza. Además del equipo infantil, que participará en el torneo de la Copa de Naciones, también viajan jugadores del alevín y del benjamín, que disputarán amistosos por todo el país durante estos días. "En Lausana jugaremos contra el Montreux y el Pully. Luego, en el cantón alemán jugaremos contra Wimmis, Diessbach o Vordemwald", añade el coordinador del club, que ya está en tierras suizas. A la experiencia de enfrentarse a rivales diferentes se suman la oportunidad de convivir y conocer realidades diferentes. "Haremos un tercer tiempo, como en el rugby, porque lo viven con mucha ilusión", añade.

El Compañía de María, en un torneo en Portugal. / Cedida

Más allá del nivel que puedan tener los equipos a los que se enfrentarán en la pista, este viaje busca ofrecer una lección vital. "A lo mejor en España o en Portugal hay más nivel, pero la gente, aquí (en Suiza) tiene que hacer unos esfuerzos tremendos a nivel económico y de movilidad para poder jugar al hockey", ejemplifica Josep Sellas. También confiere mucho mérito a los jugadores argentinos que viajaron hasta Europa para jugar el torneo sub 17. Espera una competencia dura para sus pupilos, pero quiere sacarle provecho al torneo de Montreux. "Nos sirve para preparar los sectores y las final four de los campeonatos de España", adelanta.

Copa de Naciones

La Copa de las Naciones arranca este miércoles su 70ª edición y contará con tres representantes coruñeses. Los liceístas César Carballeira y Blai Roca forman parte de la convocatoria de la selección española. Se enfrentarán en la fase de grupos a Francia, Suiza y Portugal. En el otro grupo, Argentina, Italia y Angola se enfrentarán al anfitrión, el Montreux, que para esta ocasión recluta a algunos jugadores de forma excepcional. Entre ellos estará Martín Rodríguez. El guardameta colegial, con pasado en el conjunto helvético, completa el elenco coruñés en la pista.

Aunque los niños del Compañía de María llevarán la voz cantante por las mañanas, reservarán fuerzas para animar en los partidos de la categoría absoluta a algunos de sus referentes. "Será una experiencia increíble poder estar con los mejores de tu deporte", pronostica Josep Sellas.