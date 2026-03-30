Carla Rodríguez, una vida entre A Coruña, Copenhague y Estados Unidos por el pádel: "Aquí cada vez hay más patrocinadores y academias"

Carla Rodríguez vive a caballo entre A Coruña, por su familia, Copenhague, donde trabaja y entrena para establecerse como jugadora profesional de pádel, y Estados Unidos y Canadá, donde el mes pasado la escogieron en la primera ronda del draft de la Pro Padel League II. Como si de la NBA se tratase, la coruñesa forma parte de la remesa de talento joven que abre a camino para su deporte a pasos agigantados en un territorio en el que ya han calado otras disciplinas emergentes del mundo de la raqueta. Hace dos semanas fue finalista en su primer torneo en el circuito con los Polar Bears de Toronto, un paso más hacia sus metas: «Quiero entrar esta temporada en el top 100 del ránking mundial».

«Toda mi familia es de aquí, de Oleiros. Mis abuelos maternos emigraron a Estados Unidos, donde nacieron mi madre y mis tíos, pero se volvieron», expone la jugadora coruñesa. Su conexión con el otro lado del charco era poco más que una anécdota, a pesar de contar con la doble nacionalidad, hasta que se marchó a estudiar allá. «En principio, fui con una beca para jugar al fútbol», revela.

Sin embargo, en la universidad floreció otra pasión por el pádel, que ya había practicado de niña en el circuito gallego. «El mundo del deporte allí es otra cosa. Cuando llegué no había nada, pero ahora está creciendo un montón. Hay muchos patrocinadores y, cada vez, más gente que quiere invertir y crear academias», explica. Tras retomar el pádel, tomó la valiente decisión de buscarse un hueco como jugadora profesional. En menos de tres años se ha asentado como profesora en una academia de Copenhague, en Dinamarca y, además, tuvo la oportunidad de representar a la selección estadounidense en el Mundial de 2024.

Toronto Polar Bears

Nombres como los Raptors en la NBA, los Mapple Leafs en de hockey hielo, los Blue Jays de béisbol suenan lejanos. Ahora, A Coruña tiene a una representante en las filas de otro equipo de la ciudad canadiense: los Polar Bears (osos polares) de la Pro Padel League. Mientras el mundo del pádel mutó del World Padel Tour a Premier Padel hace un par de años, en Estados Unidos surgió otro circuito que trata de elevar el nivel de su talento. Y, en el draft de su segunda categoría, Carla Rodríguez ha sido una de las jugadoras más cotizadas. La escogieron en el número ocho de la primera ronda. «Yo soy del norte, gallega y vivo en Copenhague, así que me hace ilusión irme al equipo de Toronto», razona.

Carla Rodríguez, durante un partido. / Cedida

«Esta liga pretende potenciar la cantera. De las chicas estadounidenses del equipo, solo estamos tres en la liga. Luego, dejan que jueguen residentes. Hay bastantes españolas y argentinas, tanto en chicos como en chicas. Eso está muy bien porque también suben el nivel», expone la jugadora de los Polar Bears. Es, cree, un mecanismo para sumar visibilidad a un deporte que cada vez gana más jugadores, patrocinadores y espectadores. «Esta temporada jugaré entre Copenhague, donde está mi base en el circuito FIP (Federación Internacional de Pádel) en Europa, que se asemejan a los ATP 250 del tenis, y Miami, que es donde tengo familia y donde más crece el pádel en Estados Unidos», señala.

Ranking mundial

La jugadora coruñesa pasó varios meses en A Coruña el año pasado, mientras se recuperaba de una lesión con el fisioterapeuta Josito Castro y Match Athletics. En su vuelta a la acción, tiene objetivos ambiciosos: «Mi idea es intentar meterme en el top 100 mundial».

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Para ello, tiene claro el camino a seguir. «Hay que ser inteligente al elegir qué torneos juegas para conseguir los puntos. Una vez entras entre las 100 mejores, se trata más de cómo organizar tu temporada para conseguirlos y posicionarte bien. Para ello hace falta un buen equipo y un buen entrenamiento», apunta Carla Rodríguez. En Copenhague, en Miami o en Toronto, A Coruña tiene a una de las suyas pugnando por un hueco entre las mejores del mundo.