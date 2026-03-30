El coruñés Gonzalo Santa Cruz, citado con la selección española de fútbol sala

La selección española masculina de fútbol sala convocó al coruñés Gonzalo Santa Cruz para disputar dos amistosos en Finlandia la próxima semana, los días 10 y 11 de abril. El pívot de O Parrulo Ferrol, afronta su primera convocatoria con el combinado absoluto a las órdenes de Jesús Velasco.

El jugador coruñés, formado en el 5 Coruña, pasó por la base del Real Betis de fútbol sala antes de instalarse en el conjunto ferrolano. Su buen rendimiento esta temporada, con once goles en 23 partidos de liga, le ha valido la primera llamada del seleccionador.

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Santa Cruz ya fue campeón de Europa sub 19 con las categorías inferiores del combinado nacional. Formó parte de la prelista de la absoluta en anteriores ocasiones, pero esta es la primera vez que pasa el último corte. Será el único pívot en la lista para los encuentros contra el equipo finés.