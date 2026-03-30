Halterofilia
Larramendi y Granado ganan la Copa Soroksár de halterofilia en Hungría
Giovanna Ulloa, subcampeona en la competición sénior femenina y Leticia Cuns, cuarta en la categoría junior
El Club Halterofilia Coruña dejó su sello este fin de semana en Hungría. El conjunto coruñés participó en la vigésima séptima edición de la Copa Soroksár en el país magiar con una delegación de cuatro deportistas y dos de ellos, Tiago Larramendi y Ezequiel Granado, subieron a lo más alto del podio en una cita que reunió a competidores de quince países.
Larramendi se impuso en la categoría sénior. El levantador compostelano, de menos de 64 kilos de peso corporal, consiguió 342 puntos Sinclair al levantar 106 kilos en arrancada y 128 en dos tiempos para sumar un total olímpico de 234 kilos. Granado, de 73 kilos, se llevó el oro junior al conseguir 339 puntos (113 en arrancada, 140 en dos tiempos y 253 en total).
El club coruñés también firmó un buen papel en la competición femenina. Giovanna Ulloa, de 74 kilos de peso corporal, quedó subcampeona senior con 219 puntos Sinclair (77 en arrancada, 105 en dos tiempos y 182 en total) y Leticia Cuns finalizó cuarta en la categoría junior con 168 puntos (55 en arrancada, 75 en dos tiempos y 130 en total).
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