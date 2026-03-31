Augusto Lima refuerza al Fuenlabrada y se medirá al Leyma Coruña en Primera FEB

Augusto Lima aparece de nuevo en el horizonte del Leyma Básquet Coruña. El pívot brasileño se ha desvinculado del San Pablo Burgos, en ACB, para recalar en las filas del Flexicar Fuenlabrada, que recibirá al cuadro naranja el próximo 18 de abril (18.30 horas) en la jornada 30 de la Primera FEB.

Lima da un paso atrás para sumar minutos. Después de despedirse de A Coruña el pasado verano, el brasileño puso rumbo al baloncesto indonesio, en el Rans Simba Bogor, donde no terminó de cuajar. En enero, rehizo las maletas para probar suerte por segunda vez en Burgos, donde ya había militado entre 2018 y 2020, pero tampoco encontró regularidad. Durante su estancia en la plantilla de Porfi Fisac, jugó apenas cinco encuentros, en los que promedió poco más de tres minutos por duelo. Su mayor aportación ofensiva fue en su estreno frente al Barcelona, donde jugó 4:49 minutos y anotó dos puntos, pero la mejor valoración la obtuvo contra el UCAM Murcia, con un punto y tres rebotes en dos minutos.

Visto y no visto en A Coruña

Su paso por el Coliseum fue breve y estuvo marcado por las lesiones. Disputó apenas 16 de los 34 partidos de la escuadra naranja en la máxima categoría, en los que promedió 5 puntos, 4,4 rebotes, 1,4 asistencias y 8,3 de valoración. Su hueco en la pintura dejó un vacío que el Leyma no supo cubrir y su baja en diciembre (junto a las múltiples recaídas posteriores) fue uno de los primeros clavos en el ataúd del sueño coruñés en la élite.