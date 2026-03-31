Gonzalo Santa Cruz: "No me veo como un referente, pero estoy orgulloso de representar a A Coruña y a Galicia en la selección"

¿Cómo recibió la convocatoria con la selección?

La verdad que estoy sorprendido. Después de esa prelista la que yo fui, creo que fue en diciembre, la verdad es que ya tenía muchas ganas de ir. Creo que este ha sido un premio gracias mi equipo y a la temporada que estoy haciendo. Estoy muy contento.

Ya estuvo cerca de esa lista al final del año pasado, pero se quedó fuera de los planes para el Europeo. ¿Se quita una espinita?

Yo sabía que aquella de diciembre era muy complicado, porque el Europeo estaba ahí, en enero. Al final, meterte en una convocatoria tan cerca de un campeonato tan grande es muy complicado. Pero sabía que, si seguía trabajando y seguíamos así en el equipo, con buenos resultados, a lo mejor me podía colar en una lista después de que pasase ese gran torneo y, así, poder debutar.

¿Cómo ve ese viaje a Finlandia como estreno con la absoluta?

No controlo mucho a la selección absoluta de Finlandia. Sí que jugué contra ellos cuando estaba en la sub 19, así que supongo que será algo parecido. Recuerdo que era una selección muy dura y muy física. Supongo que allí, en su casa, nos lo pondrán difícil, como todos los equipos.

¿Tuvo claro desde niño que el camino era el fútbol sala o el fútbol campo?

Al principio empecé jugando solo a fútbol sala en el Liceo, en mi colegio, en la actividad de futbito. Después, como todos mis amigos estaban jugando en campo, también empecé yo, sobre los siete u ocho años. Estuve así hasta los 14 o un poco antes, que me marché al 5 Coruña. Allí continué hasta juveniles de segundo año, que fuimos al Campeonato de España. Allí coincidimos con el Betis, que me vio y me llamó para jugar con ellos el último año de juveniles. Estuve dos años en Sevilla, con el filial y el primer equipo, y ya el año pasado fiché por O Parrulo.

¿Cómo afrontó ese paso de salir de casa y empezar a ver el fútbol sala profesional cada vez más cerca?

Yo nunca me había planteado vivir del fútbol sala hasta que fui a esa Copa de España. Yo jugué sin ningún objetivo de que me mirase un equipo grande. Se dio así el partido. Lo hice muy bien y, cuando me llamaron, ni me lo pensé. Era una oportunidad que no podía desaprovechar. Me marché a Sevilla y no me arrepiento. Allí hice muchísimos amigos y la ciudad es increíble.

Esta es su segunda temporada en O Parrulo y en ambas lleva una buena cifra goleadora. ¿Es vital para un pívot que apunta a marcar las diferencias con España?

Suena a tópico decir que esto va por rachas, pero es cierto. Al final, cuando estás en buena racha y entran los goles, tienes que aprovecharlo. Yo tuve una buena racha y estoy muy contento por ayudar a mi equipo.

A Coruña tiene una larga historia en el fútbol sala, pero en los últimos tiempos careció de un equipo en las categorías más altas y no tiene muchos jugadores en la élite. ¿Se ve como un nuevo referente para la ciudad?

No me veo así, la verdad. Hubo mucha gente antes que yo, desde hace muchos años. Estuvo el Chaston ahí arriba y también hay jugadores más veteranos que yo como mi compañero de equipo, Iván Rumbo, que lleva toda la vida jugando en Primera. No me veo como un referente del fútbol sala, pero sí que estoy muy orgulloso de representar a A Coruña y a Galicia en la selección española. Ojalá algún día haya más gallegos como yo en la selección.

Ya jugó con la sub 19 y la sub 21. ¿Qué le supone a nivel emocional este nuevo paso adelante en la absoluta?

Desde que empecé a jugar dije que lo que más me motiva en este deporte es ganar campeonatos internacionales con mi país. Este es el primer pasito para hacerlo y estoy muy contento por ello. Espero que algún día pueda conseguirlos.

¿Qué espera del final de temporada con O Parrulo?

Este miércoles tenemos la final de la Copa Galicia y, si no me equivoco, creo que nos quedan siete partidos de liga. Hemos conseguido ya una buena cantidad de puntos. No estamos salvados matemáticamente, pero creo que podemos dejar de mirar hacia abajo. En estos partidos queremos soñar e intentar colarnos con los grandes en el play off. Luego, la Copa Galicia es un título más y vamos a ir a ganarla al cien por cien.

Aunque su presente está en Ferrol, ¿le ilusionaría ver en el futuro un proyecto de la ciudad de A Coruña de regreso en la Primera División de fútbol sala?

Ojalá se dé en el futuro. Lo hablé hace poco con Rumbo, con el que me llevo muy bien. Decíamos que a ver si algún día el 5 Coruña se pudiese juntar con el Deportivo, o que estos creasen un equipo de fútbol sala, para tener un proyecto potente. Eso sería genial porque nos encantaría poder jugar en nuestra ciudad y en nuestro club de fútbol, que es el Dépor.