El CV Ciudad de A Coruña ya conoce su ruta hacia la Superliga Femenina 2

Cuenta atrás para el despegue hacia la Superliga Femenina 2 2026-27. El CV Ciudad de A Coruña comienza su lucha por el acenso el próximo 24 de abril, en el play off que se celebrará en la ciudad coruñesa hasta el día 26. El conjunto local, que ejercerá de anfitrión, ha quedado encuadrado en el Grupo A, junto al AD Rivas, el CV Sant Just y el CV Sanse, aunque el Tenerife Libby's La Laguna tiene un encuentro pendiente contra el CV Coslada que podría hacerlas entrar en la fase. Los choques, tanto los de este grupo como los del B, se jugarán en los pabellones coruñeses del Barrio de las Flores y la Sagrada Familia.

El camino del CV Coruña comienza con incertidumbre. El cuadro anfitrión dará su primer paso hacia el segundo peldaño del voleibol español contra el Sanse o el Tenerife, si es que la escuadra canaria termina clasificándose y sobrepasando a la madrileña. El duelo, que inaugurará el fin de semana de competición, está marcado para el viernes 24 de abril a las 10.00 horas en el Barrio de las Flores. Ese mismo día el combinado coruñés disputará su segundo partido del fin de semana, a las 20.00 de la tarde frente al Rivas. El sábado 25 finalizará la ronda de grupos con el enfrentamiento ante el Sant Just, a partir de las 11.30.

Los dos mejores clasificados de la liguilla inaugural competirán en las semifinales (esa misma tarde, a las 17.30 y las 19.30) también en el Barrio de las Flores. El domingo 26 de abril se celebra la gran final a las 12.00. Los conjuntos que no superen la primera fase se medirán por los puestos de consolación en la Sagrada Familia.

En el Grupo B se enfrentan el CV Esplugues, el Collado Villalba, el Sestao y el Mayurqa Vóley Palma Anaya, en los mismos horarios que el Grupo A, pero en la Sagrada Familia.

Una trayectoria intachable

El Ciudad de A Coruña cerró la temporada regular por todo lo alto. Fue campeón de su grupo de Primera División, con 61 puntos totales sumados en 20 triunfos de 22 jornadas. Solo dos tropiezos contra el Sestao (3-2 y 2-3) lo privaron de terminar la competición con un pleno en su casillero.

El Sant Just concluyó primero en el Grupo B con 53 puntos (17 victorias y 5 derrotas), el Rivas segundo en el C con 23 (8 partidos ganados y 2 perdidos, en un torneo de solo 10 jornadas) y el Sanse fue tercero en el D con 45 (el Soria, que terminó segundo, no puede ascender), aunque el Tenerife, con 44, podría superarlo si doblega al Coslada.