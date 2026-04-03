El Leyma Coruña activa sus «cinco sentidos» para no caer en la trampa del Vicente Trueba

«El de Cantabria es un partido muy difícil y tenemos que poner nuestros cinco sentidos en él. Es una cancha especialmente complicada, juegan mucho mejor en casa que fuera». Sin paños calientes ni tapujos, Carles Marco no esconde su preocupación sobre la cita del Leyma Básquet Coruña este sábado en la pista del Grupo Alega Cantabria (19.00 horas, LaLiga+). El cuadro coruñés visita uno de los pabellones más impredecibles de la Primera FEB en el que, sin ir más lejos, en el último mes y medio han hincado la rodilla varios equipos de play off como el Guipuzkoa o el Estudiantes.

El encuentro es un choque directo de dinámicas. Los pupilos naranjas solo piensan en imponerse para aguantar el pulso en lo más alto de la clasificación. Tras reponerse del pinchazo en Palencia contra el Tizona y el Cartagena en casa, vuelven a salir de A Coruña para tratar de sumar el vigésimo quinto triunfo. Los cántabros, por su parte, se agarran con uñas y dientes a la pelea por el play off. En un curso irregular, en el que han combinado grandes actuaciones y partidos decepcionantes, son duodécimos, a tres victorias del top 9. En la recta final, se miden a dos rivales directos, como el Zamora y el COB, y a otros equipos de la zona noble, el Alicante, el Fuenlabrada, el Obradoiro y el Palencia. Todo un Tourmalet que arranca frente a los coruñeses en una carrera a contrarreloj por intentar el milagro de la fase de ascenso.

Amenazas desde el perímetro

Desde el último cara a cara entre el Leyma y el Cantabria, el pasado 4 de enero, el conjunto que dirige Lolo Encinas ha sufrido varios cambios. Las salidas y las lesiones han evitado una regularidad clave para luchar por cotas altas en una liga tan ajustada como la Primera FEB. Aun así, la escuadra cántabra tiene argumentos para herir a la coruñesa.

Didac Cuevas conduce un ataque del Leyma en el duelo ante el Cantabria del pasado mes de enero. / CASTELEIRO

«Son un equipo con muchos puntos por fuera con Miha Lapornik, con Daniel Love, que se ha incorporado esta semana, Reggie Johnson, Jahvaughn Powell, Diego Alderete o Pablo Hernández, al que aquí conocemos bien. Son muy peligrosos en ese sentido, jugando bloqueo directo o indirecto y pasándose bien el balón», apuntó Carles Marco.

El técnico catalán señaló que el combinado de Lolo Encinas intenta «castigar a la defensa rival y correr siempre que se puede» y activó las alertas naranjas también por dentro, con Samu Rodríguez y dos cincos muy diferentes entre sí: «Jiahao Yu puede jugar en el poste bajo y pasar bien el balón, mientras que Garmine Kande es todo explosividad».

Foco en el presente

El Leyma aterriza en el Vicente Trueba con «todo el mundo en perfectas condiciones», pese a que hubo varios jugadores que tuvieron que «bajar un poco el ritmo» durante la semana. Pese a todo, con el mejor nivel de Paul Jorgensen o la incorporación paulatina de Strahinja Micovic al esquema colectivo, Marco pondrá toda la carne en el asador para amarrar una nueva victoria que encarrile la recta final del campeonato.

En la primera vuelta, la escuadra naranja arrolló a la cántabra (102-67). El Leyma, que entonces saltó a la cancha con ganas de revancha tras pinchar frente al Obradoiro, no dio opciones a un oponente superado por el ritmo local. Arrasó y humilló para dar un puñetazo en la mesa de la clasificación. Para advertirle a los picheleiros que seguían al mando. Ahora, el nombre del Obradoiro vuelve a deslumbrar con luces de neón en el horizonte coruñés, con el duelo directo del 11 de abril marcado en rojo en el calendario, pero Marco no quiere distracciones. De nada servirá ganar en quince días si antes se quedan otras victorias en el tintero.