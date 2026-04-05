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Fútbol | Tercera RFEF

El Atlético Arteixo asalta el Vero Boquete de San Lázaro y apunta alto en la recta final de la Tercera RFEF gallega

El Montañeros se impone al Somozas para mantenerse a la estela de la zona de 'play off'

El Silva pierde en el tramo final contra el Polvorín y vuelve a meterse en puestos de descenso

Lance del Compostela-Arteixo en el Vero Boquete.

Lance del Compostela-Arteixo en el Vero Boquete. / Jesús Prieto

Sara Gallego

A Coruña

El Atlético Arteixo sonríe y disfruta en la tercera plaza de la Tercera RFEF. El conjunto que dirige Alejandro Expósito, Posi, dio un golpe sobre la mesa de la competición con un triunfo en el Vero Boquete de San Lázaro que complica la liga al Compostela, gracias a un doblete de Adrián Otero en la segunda mitad del duelo. El cuadro arteixán suma en lo que va de 2026 nueve triunfos (cinco de ellos consecutivos), cuatro empates y solo dos derrotas, una racha que lo consolida como el mejor equipo de la liga en los últimos dos meses. No cae desde el pasado 8 de febrero, una extraordinaria dinámica que le ha servido para consolidarse en el tercer puesto y ganarse el derecho a soñar con la fase de ascenso. Ahora mismo cuenta con 48 puntos en su casillero y cinco de margen sobre el primer rival fuera del play off.

Por debajo, el Montañeros también continúa de dulce. El conjunto coruñés doblegó al Somozas (1-2) y se coloca a rebufo del top 5, a la espera de un error para poder dar un paso adelante y en firme hacia la lucha por el ascenso.

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La jornada, en cambio, fue negativa para el Silva. El equipo de Diego Armando cayó a última hora en casa frente al Polvorín (0-1), con un tanto en el minuto 82, y vuelve a la zona de descenso, aunque a un punto de las plazas de permanencia en las cinco jornadas que quedan.

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