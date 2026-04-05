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Hockey sobre patines

El equipo infantil de Compañía de María da la cara y termina segundo en Montreux

Gana tres de sus cuatro partidos y solo es superado por un Porto superlativo, también en categorías inferiores

El portero Guillermo García y Víctor Gómez cosecharon galardones individuales

La cantera de Compañía de María posa en Montreux.

La cantera de Compañía de María posa en Montreux. / Cedida

Sara Gallego

A Coruña

La cantera de Compañía de María regresó de su experiencia en Montreux (Suiza) con la sonrisa en los labios y un segundo puesto en la mochila. El equipo coruñés fue invitado a disputar la competición de base, paralela a la tradicional cita de selecciones, y cumplió con creces. Solo cedió un partido, el inaugural, ante un Porto (3-5) que terminó primero e invicto para demostrar también la fortaleza del hockey sobre patines portugués en las categorías inferiores. A partir de ahí, la escuadra colegial voló sobre el parqué suizo. Venció con holgura al Mérignac francés en la segunda jornada (6-2), se impuso a la Selección Porteña argentina (4-2) en la tercera y clausuró su participación con otro cómodo triunfo ante el anfitrión, el Montreux, que dio guerra pero no pudo con la eficacia gallega (6-3).

Además de los éxitos colectivos, Compañía también recabó trofeos individuales. El portero Guillermo García recogió el premio al mejor guardameta de la competición, mientras que Víctor Gómez fue reconocido como el jugador más joven de la competición. La plantilla coruñesa presentó la media de edad más baja del torneo, con un grupo de jugadores nacidos entre 2011 y 2012, mientras que sus rivales contaban con un grueso de jugadores del 2010.

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