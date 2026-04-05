Baloncesto | Primera FEB
Leyma Coruña-Obradoiro, un derbi casi inédito que lo decide todo
El único precedente de liga entre ambos, el pasado 28 de diciembre, cayó del lado compostelano en el Fontes do Sar
Este sábado, se juegan muchas papeletas de ascenso a ACB en un Coliseum abarrotado que prevé más de 9.000 personas en la grada
Micovic, en la plantilla de Carles Marco, y Munnings y Holder, en la de Epi, las caras nuevas de un partido con múltiples reencuentros
No va más. El Leyma Básquet Coruña y el Monbús Obradoiro se juegan el billete directo a la liga ACB este próximo sábado, 11 de abril, en el cara a cara del Coliseum. Después de cumplir en la última jornada (los naranjas ganaron al Cantabria y los picheleiros al Palencia, por 81-53), ambos piensan única y exclusivamente en el derbi. Un duelo tan esperado como joven, pues solo se han medido una vez en la competición regular: el pasado 28 de diciembre de 2025, cuando los compostelanos doblegaron a los coruñeses en una de sus dos únicas derrotas (103-99).
Las cuentas sobre la mesa
El Leyma afronta el partido desde la primera plaza, con dos pinchazos (el del Obra y el del Palencia, hace tres semanas) y la posibilidad de amarrar el liderato con sus propias manos. Depende de sí mismo para afrontar la recta final con aire en los pulmones. De ganar, el equipo de Carles Marco se colocaría con 26 victorias y 2 derrotas y dejaría a su rival directo en 23-4. Pese a que el conjunto coruñés descansa en la última jornada, el cuadro santiagués ya no podría cogerlo, siempre y cuando se imponga en las cuatro fechas restantes.
El Obradoiro cede la presión, pero no elude la responsabilidad. Los pupilos de Diego Epifanio también tienen en su mano las cartas del ascenso directo. Si asaltan el Coliseum, igualarían al conjunto coruñés en derrotas (3-3) y tendrían la ventaja de que al Leyma le queda un partido menos. Es decir, si los dos lo ganasen todo en el sprint final, ascenderían por la vía rápida los picheleiros gracias al basketaverage. Un caramelo muy jugoso que supondría un atajo importante hacia la máxima categoría, teniendo en cuenta que el segundo, por muy buenos números que haga, entraría en el play off como tercero, ya que la segunda plaza está reservada para el Estudiantes por haber ganado la Copa España.
Cambios de cromos
En la primera vuelta, el equipo de Epi logró que el de Carles Marco hincase la rodilla por primera vez en la liga, en un partido en el que el Leyma se desdibujó en el rebote y terminó pagándolo muy caro. Es cierto que supo reponerse y que encadena, desde entonces, 13 triunfos y una derrota, pero el Obradoiro tampoco ha levantado el pie del acelerador. En 2026, lleva 12 victorias (once de ellas consecutivas) y un tropiezo, ante el COB, pero ha sumado ya la jornada de descanso. Los dos mejores equipos de la Primera FEB, además, son los dos que más anotan: el coruñés promedia 91,5 puntos por encuentro y el compostelano 92,1.
Pero ni Leyma ni el Obradoiro que saltarán a la pista el sábado son los mismos de hace tres meses y medio. La escuadra naranja ha perdido por el camino a Dino Radoncic, uno de sus líderes sobre el parqué. Para ocupar su lugar, ha incorporado a Strahinja Micovic, que ya fue titular frente al Cantabria y que defendió la camiseta del Obra la pasada temporada.
El Obradoiro también se ha renovado. Fichó en enero a Travis Munnings, alero bahameño que, en los diez duelos que ha disputado, acumula unas medias de 6,3 puntos, 2,9 rebotes, 1,9 asistencias y 7,9 de valoración. Hace tres semanas, al límite del cierre del periodo de incorporaciones, el base estadounidense Tra Holder se sumó al proyecto para cubrir la ausencia por lesión de Micah Speight, que ocupa la enfermería junto a los ex del Leyma Olle Lundquvist y Goran Huskic.
Leyma y Obradoiro. Una rivalidad tan incipiente como caliente que se estrena con una liga en juego y un atajo a la élite como premio final. Un primer asalto que abrirá las puertas del Coliseum a más de 9.000 espectadores, en una de las citas más destacadas del año en la categoría.
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