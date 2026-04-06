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Atletismo

La carrera Costa Ártabra vuelve a unir los castillos de Santa Cruz y San Antón

La prueba de 10 kilómetros se disputará el próximo domingo 19 de abril | Las inscripciones se pueden formalizar a través de la plataforma Carreiras Galegas

Participantes en la carrera Costa Ártabra, el año pasado.

Participantes en la carrera Costa Ártabra, el año pasado. / Iago López

Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

La carrera Costa Ártabra celebra el próximo domingo 19 de abril su cuarta edición con el mismo propósito: unir los diez kilómetros que separan por el litoral el castillo de Santa Cruz, en Oleiros, con el de San Antón, en A Coruña. La cita vuelve a tener carácter benéfico un año más y se celebra en beneficio de la Asociación Casco para visibilizar su programa de calidad de vida a través del deporte inclusivo. Los fondos recaudados irán destinados a la unidad de VIH del Chuac.

Los atletas interesados en participar pueden formalizar su inscripción a través del portal Carreiras Galegas. El coste se mantendrá en 17 euros hasta este miércoles, 8 de abril. Entre el 9 y el 15 de este mes tendrá un precio de 20 euros. Los dorsales se podrán recoger en El Corte Inglés y habrá la posibilidad de retirar un dorsal solidario para apoyar la causa benéfica. Incluye camiseta y bolsa del corredor.

Recorrido y homenaje

La prueba arrancará el domingo a las 9.30 horas desde la calle Carlos Manuel de Cépedes en Santa Cruz. Avanzará por el litoral oleirense hasta llegar a Santa Cristina y cruzar A Pasaxe. Desde allí, continuará bordeando la costa hasta llegar a la línea de meta, instalada en O Parrote. Será un recorrido de 10 kilómetros a nivel del mar.

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La organización dispondrá de lanzaderas desde A Coruña y servicio de guardería, además de precios reducidos para familias numerosas y personas con discapacidad. Entregará trofeos a los tres primeros puestos de cada categoría, masculina y femenina, y premiará a los tres ganadores absolutos. Habrá, además, servicio de fisioterapeuta en la meta. Esta cuarta edición le rinde homenaje al atleta olímpico coruñés Andrés Díaz por su amplia trayectoria en competiciones a nivel internacional.

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