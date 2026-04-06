Baloncesto | Primera FEB
A Coruña se vuelca con el Leyma: el Coliseum agota las entradas para el derbi contra el Obradoiro
Se esperan más de 9.000 personas en la grada, en el que será uno de los mayores aforos de la campaña en Primera FEB
Sold out. Ese es el cartel que ha colgado la taquilla del Coliseum de cara al partido de este sábado entre el Leyma Básquet Coruña y el Monbús Obradoiro. Un derbi en el que, más allá de la rivalidad geográfica, está en juego el premio gordo de la temporada: el ascenso directo a la ACB. El vencedor no subirá de manera matemática (todavía le quedarían cinco jornadas más al equipo compostelano y cuatro al coruñés, que descansa en la última), pero tendrá muchas papeletas en su mano y dependerá de sí mismo para cumplir el principal objetivo del curso y regresar a la élite.
Es un día grande y A Coruña ha respondido como tal. El club, que solo llegó a activar la venta de entradas para sus abonados, en una oferta en la que permitía a cada socio sacar dos localidades extra, se vio obligado en primera instancia a aumentar el aforo. Durante la temporada regular, el Leyma habilita para sus partidos en torno a 6.900 asientos, pero, después de que la primera tanda de billetes volase en apenas unas horas, la entidad que preside Pablo de Amallo se vio obligada a abrir el tendido alto y los fondos del anfiteatro para una ampliación que llega en torno a las 9.100 personas de capacidad. Ahora, también completa.
El Obradoiro no estará solo
El ambiente en Fontes do Sar en la primera vuelta ya fue una caldera, con 6.000 aficionados en las butacas, prácticamente la ocupación completa del pabellón. En aquella ocasión, el Obradoiro se impuso ante su gente. Ahora, el Leyma quiere hacer lo mismo ante la suya.
El color del Coliseum será fundamentalmente naranja, pero los pupilos de Diego Epifanio no estarán solos en A Coruña. El Leyma ha reservado 57 entradas de protocolo y otros 223 billetes libres para que el Obradoiro gestione con sus seguidores. «Podrá adquirirlas para ofrecerlas a sus aficionados o bien solicitar que se abran a la venta general», indicó el club coruñés hace unas semanas a través de un comunicado.
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