Baloncesto | Primera FEB
El Leyma Coruña-Obradoiro comenzará a jugarse en Matogrande
La agrupación 'Espíritu 23' organiza la previa del derbi en la plaza del Soho Café desde las 16.30 horas: «Es un día especial y, aunque el partido será 'caliente', fuera no va a haber ningún problema»
Instan a la afición acceder al pabellón una hora antes del inicio, sobre las 17.50 horas
Mucho antes del salto inicial sobre el parqué, el gran derbi de la Primera FEB entre el Leyma Básquet Coruña y el Monbús Obradoiro comenzará a jugarse en Matogrande. El grupo de animación Espíritu 23, con la colaboración del resto de peñas que forman parte de la Familia Naranja, organiza la previa del partido en el entorno del Soho Café a partir de las 16.30 horas. El objetivo es teñir de naranja el entorno del Coliseum y desfilar juntos hacia el pabellón, al que pretenden entrar más de una hora antes del comienzo del duelo, sobre las 17.50.
«Al no haber recibimiento a los jugadores [llegan cada uno en su coche y a distintas horas], queríamos hacer algo diferente. A nivel visual, nos gustaba la idea de cruzar la pasarela de Matogrande con las banderas, las bufandas y los bombos», indica Marc Castro, miembro de la agrupación. No hay límites ni restricciones para «pasarse a tomar algo e ir calentando motores» de cara al encuentro, independientemente de la camiseta y el escudo que se defienda. «Es un evento abierto a todo el mundo, de A Coruña y de Santiago, cuanta más gente venga, mucho mejor. Este año no hemos podido organizar tantas previas como cuando estábamos en ACB, porque al jugar los viernes no viene mucha gente de los equipos rivales, pero evidentemente este es un día especial. El partido va a ser caliente, pero fuera no va a haber ningún problema con nadie», comenta Marc.
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