El Liceo convoca a la afición para visitar al Oliveirense

El Liceo se la juega en la última jornada de la fase de grupos de WSE Champions League y quiere contar con el calor de su afición aunque sea a cientos de kilómetros de A Coruña. El conjunto colegial organiza un viaje para el próximo jueves, 16 de abril, para vivir el encuentro a domicilio contra el Oliveirense.

El club ofrece un plan con desplazamiento en autobús y entrada por 36 euros por persona. La entidad verdiblanca se hace cargo del coste de las entradas para los aficionados que viajen en autobús. La ruta comienza a las 15.30 horas en la calle Manuel Murguía, junto a la Deportienda del estadio de Riazor, y hará una parada a las 15.45 horas en Alfonso Molina en caso de ser necesario. El viaje será hasta Oliveira de Azeméis, donde los pupilos de Juan Copa jugarán un duelo clave para certificar su billete a la final a ocho de la Champions. El partido comenzará a las 20.30 horas en España (19.30 horas en Portugal) y la vuelta será nada más terminar el partido. Las personas interesadas en apuntarse deberán abonar el pago en la cuenta que facilita el club y enviarle por correo el justificante de pago con el nombre de las personas acogidas a la promoción.

Opciones de clasificarse

El Liceo llega a la última jornada de la fase de grupos tercero, pero no tiene el billete garantizado a la fase final. Tras el empate en el último partido en el Palacio frente al Barcelos (4-4), tiene 13 puntos, tres más que un Oliveirense al que solo le vale ganar. Los colegiales dependen de sí mismos y les vale ganar o empatar.

Si pierden, deberán mirar a lo que suceda en las otras pistas. El resultado del choque entre el Barcelos y el Sporting, que arrancará a la misma hora, determinará qué equipos y en qué orden avanzan a la lucha por el título. El Liceo, con el calor de su afición, puede aspirar tanto a la segunda plaza, pero también debe luchar para evitar la quinta, que le dejaría fuera. El Bassano-Benfica, entre el colista y el líder, completa el grupo. Ambos tienen ya sus puestos cerrados.

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En el Grupo A está casi todo resuelto y solo baila una posición. Porto, Barça, Trissino y Reus ya tienen su billete a la final a ocho, mientras que el Igualada y el Saint-Omer están eliminados. Los italianos y los rojinegros se disputan la tercera y la cuarta posición.