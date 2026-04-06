Las peñas del Leyma Coruña se conjuran para recibir al Obradoiro: «9.000 voces gritando pueden condicionar el resultado»

Quedan cinco días para que empiece a botar la pelota en el partido entre el Leyma Básquet Coruña y el Obradoiro, pero la Familia Naranja ya respira derbi. «Llevo esperando este partido desde que salimos del Fontes do Sar en diciembre», bromea Marc Castro, miembro del grupo de animación Espíritu 23, que el sábado organiza la previa del encuentro en el Soho Café de Matogrande desde las 16.30 horas.

«Es una oportunidad única para que el pabellón esté a reventar. Tiene que ser una caldera, sin parar de animar, con las bufandas al viento», desea Tomás Herrero, de Aglutínate. La respuesta de la afición coruñesa, que obligó al club a colgar el cartel de sold out para las más de 9.000 localidades que puso a la venta, es un «orgullo» para Ales Tejera, de Nordés Naranja, que considera que será un día «grande y muy bonito». Ramón Freire, de la peña Trebón, recuerda que «hace cuatro o cinco años» asistían «200 o 300 personas» al Palacio de los Deportes de Riazor, por lo que cree que «hay que disfrutar de este momento, sea cual sea el desenlace».

Los miembros de Nordés Naranja posan en el Coliseum esta temporada, con Ales Tejera en primer término. / Cedida

La masa social naranja lo tiene claro: 9.000 almas suman seis jugadores. «Cuando visitas al Zamora, al Oviedo o al Palencia te das cuenta de que la grada es uno más sobre la pista. Eso es lo que tenemos que hacer en A Coruña, porque tantas voces gritando juntas pueden condicionar cualquier resultado», indica Tomás Herrero.

Las peñas del Leyma ya tienen experiencia en levantar a tanta gente de sus butacas, pues el año pasado se superó esa cifra de asistentes en varias citas de ACB. «El partido no necesita ningún tipo de presentación. Juegan el primero contra el segundo, es un derbi, va a venir Barrueta a tirar hasta las zapatillas... La gente va a estar caliente. Se va a pitar y se va a animar. Pero no vale de nada que nosotros [la grada de animación] nos dejemos la garganta y la vida si los de la puerta 14 o 15 no se unen. Tiene que ser un trabajo de todos», admite Marc Castro.

Nadie quiere perderse la gran fiesta del baloncesto coruñés, ni siquiera los aficionados que residen fuera de A Coruña. «Vendrán peñistas de Trebón, por ejemplo, que viven en Vitoria, todo el mundo quiere estar. La camiseta juega, el escudo juega y, por supuesto, la afición juega», señala Ramón Freire.

El grupo Espíritu 23 anima al Leyma en un partido del Coliseum, con Marc Castro al megáfono. / Leyma Básquet Coruña

Claves y pronósticos

El Obradoiro aterriza en el Coliseum «con la flechita para arriba» tras arrasar al Palencia y cosechar su undécimo triunfo consecutivo, pero el Leyma, aunque pase por un momento de «gasolina justa», tiene en sus «doce gladiadores» motivos de sobra para confiar en la victoria. «Yo soy optimista y estoy animado. Ellos van como una apisonadora, pero nosotros jugamos en casa y creo que somos favoritos, no hay que esconderse», resalta Ramón Freire. «Hay quien se toma el partido como si viniesen los Lakers de Kobe y Gasol, pero las 25 victorias del Leyma no se las ha regalado nadie», reivindica Marc Castro. «Es una final y tenemos en el vestuario y el staff a gente con mucha experiencia, saldrán a morder desde el minuto cero», apunta Ales Tejera. Herrero refuerza la importancia del banquillo: «La plantilla del Obradoiro es superior, pero nosotros tenemos al mejor entrenador de la categoría con mucha diferencia».

La agrupación Aglutínate posa con su pancarta en el Coliseum, con Tomás Herrero en el centro. / Cedida

Los hombres de Marco deberán «estar acertados en ataque, ser muy fuertes en defensa y evitar que sus cuatro o cinco figuras no se metan en el partido», opina Castro. «Si ganamos, daremos un paso de gigante hacia el ascenso, pero, si perdemos, hay que seguir apoyando al equipo hasta el final, aún pueden pasar muchas cosas después», añade Herrero. Lo que todos tienen claro es que, pase lo que pase sobre el parqué del Coliseum, el resultado no empañará una «temporada histórica» de los dos equipos.