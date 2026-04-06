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Atletismo

El Trail Bombeiros A Coruña apunta a completar sus 400 cupos

Supera los 350 inscritos y el plazo para apuntarse concluye este miércoles | La prueba se disputa este sábado a las 18.00 horas

Salida de una de las últimas ediciones del trail de bomberos de A Coruña.

Salida de una de las últimas ediciones del trail de bomberos de A Coruña. / Cedida

RAC

A Coruña

El Trail Bombeiros A Coruña apunta a completar sus cupos para la carrera que se disputa este sábado, 11 de abril (18.00 horas) desde el polideportivo de Novo Mesoiro. La organización de la prueba habilitó 400 plazas para participantes en esta edición y, este lunes, ya superó los 350 inscritos. El plazo para personas interesadas en apuntarse concluye este miércoles, tanto para la prueba trail de 15 kilómetros como para la caminata, que tiene una distancia de 10 kilómetros.

La prueba que organizan los bomberos de A Coruña ya está instalada en el calendario deportivo de la ciudad y cada año suma nuevos adeptos que cambian las pistas y el asfalto para adentrarse en entornos naturales para entrenar y buscar sus mejores marcas zancada a zancada. Todas las pruebas arrancarán a las 18.00 horas, pero se espera que la llegada a la meta se produzca de noche, tras cubrir un recorrido de 15 kilómetros en el entorno de Novo Mesoiro. La caminata compartirá buena parte del recorrido, pero terminará antes. Ambas tendrán la línea de meta en el mismo lugar, en las inmediaciones del polideportivo municipal del barrio.

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