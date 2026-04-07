Álex Hernández, ex capitán del Leyma Coruña, cuelga las zapatillas de manera oficial

En la semana grande del Leyma Básquet Coruña, con el derbi frente al Obradoiro en el horizonte, la masa social naranja hace un paréntesis para homenajear a Álex Hernández. El murciano capitaneó a la escuadra naranja durante cuatro cursos y ejerció de líder del vestuario en la histórica campaña del equipo en ACB.

Hernández se desvinculó de la entidad naranja el pasado verano tras el descenso, aunque acude con asiduidad al Coliseum para seguir la marcha del equipo de Carles Marco desde la grada. Esta temporada ya no jugaba, pero tampoco había colgado las zapatillas de manera oficial. Hasta ahora. «Más que una despedida, quiero aprovechar estas líneas como agradecimiento a los muchos que me han ayudado a cumplir algunos de los sueños que tenía desde niño», reza el comunicado que ha publicado el jugador en sus redes sociales.

En el texto, El base murciano da las gracias a los clubs en los que ha militado (desde el CB San José de la Vega, donde se formó, al Leyma, donde terminó, pasando por el FC Barcelona, el Manresa, el Alytus Dzukija o el Real Murcia, entre otros), así como a su familia, agentes, personal, entrenadores y compañeros con los que ha compartido su trayectoria. En especial, destaca al «equipo humano» de Fremap Coruña, por «su incansable esfuerzo y dedicación» durante su última lesión.

Ídolo en A Coruña

«Vestir esta camiseta ha sido una de las mejores decisiones de nuestra vida», decía Álex Hernández en su post de adiós al Leyma el pasado verano. El base aterrizó en el proyecto naranja en 2021, de la mano de Sergio García, para intentar consolidar al equipo en la entonces LEB Oro (actual Primera FEB) y luchar por el ascenso a ACB. Lo consiguió un par de campañas después, ya con Diego Epifanio en el banquillo, y, pese a que no gozó de mucho protagonismo en la máxima categoría, fue etiquetado de «profesional ejemplar» por sus compañeros y técnicos. «Se merece un monumento por la persona y el profesional que es», llegó a decir de él el actual entrenador del Obradoiro.

Álex Hernández y Aleix Font celebran el ascenso del Leyma Coruña a ACB. / LCO_Externas

Una lesión de muñeca en la parte final de la temporada pasada le impidió despedirse de la Familia Naranja en la pista, pero en la memoria del aficionado coruñés está grabada su imagen levantando el título de campeón de la LEB Oro en el Javier Imbroda de Melilla. «Fue un orgullo y algo que jamás olvidaré», confesó. «En los últimos años, me he preparado para la retirada. Acabé la carrera de ADE, los cursos de entrenador, y estoy haciendo cosas de gestión deportiva, pero no sé cuándo va a ser», contaba Hernández en LA OPINIÓN en mayo de 2025.