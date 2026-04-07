A Coruña, el eslabón perdido de los pioneros españoles en el deporte americano: Aday Mara y JJ Arcega

Aday Mara hizo historia en la madrugada de este martes al convertirse en el primer jugador español que en proclamarse campeón de la NCAA (liga universitaria) de baloncesto en Estados Unidos. Se impuso con su equipo, los Michigan Wolverines, a los UConn Huskies (69-63) firmando 8 puntos, 4 rebotes y una asistencia. El pívot zaragozano de 21 firmó un March Madness impecable, que le ha hecho merecedor de un puesto en el mejor quinteto del torneo y le posiciona como uno de los jugadores más cotizados en el próximo draft de la NBA. Junto a él, viviéndolo desde la grada del Lucas Oil Stadium de Indianápolis (Indiana, Estados Unidos) estaba un viejo conocido del deporte coruñés: su padre, Javier Mara.

Si Aday se abre hueco entre los mejores jugadores jóvenes del mundo en Estados Unidos, es porque su padre, Javier, y su madre, Angélica, exjugadora de la selección española de voleibol, le inculcaron desde niño la pasión por el deporte. Él, con 2,21 centímetros de estatura, se abonó a la pasión por la pelota naranja, la misma que su padre había botado a finales de los años 80 en la Polideportiva de Riazor.

El padre de Aday Mara

Antes de que el Leyma Coruña, o el Sondeos del Norte, comenzase a caminar en 1996 para poder correr en la actualidad, el baloncesto en A Coruña buscaba un heredero estable a la historia que había firmado el Bosco Revoltosa entre los años 60 y 70. Uno de esos proyectos fue el Basketmar. El equipo coruñés, fundado a finales de los años 80, buscó hacerse un hueco en aquella Primera B. Entre jugadores locales y algún que otro americano, llegó a sus filas un maño que ya había debutado en la Liga ACB con el CAI Zaragoza: Javier Mara.

Fue poco tiempo en A Coruña, a inicios de los 90. Mara, que apenas había disputado un puñado de partidos con el conjunto aragonés en la máxima categoría, pasó por las filas del Ten Sur canario antes de aterrizar en el conjunto coruñés. Fue parte del proyecto que buscó el ascenso de Segunda División a la Primera B, categoría que luego se convirtió en LEB Oro y actualmente se llama Primera FEB. Compartió equipo con los Alocén (padre de Carlos), Tito Díaz, Fernando Vidal o Mike Giomi. Fue un paso breve, antes de instalarse en otros proyectos como el Helios aragonés, pero suficiente para dejar su sello en la historia del baloncesto coruñés.

Pioneros en el deporte americano

El padre del primer español en ganar al NCAA de baloncesto compartió vestuario en el Basketmar con el padre de uno de los primeros españoles en la NFL de fútbol americano. Joaquín Arcega, padre del exjugador de los Philadelphia Eagles, JJ Arcega-Whiteside, jugó junto a sus hermanos, Fernando y Pepe, en aquel proyecto coruñés a las órdenes de Luis Folla. Todos ellos maños, pero todos ellos importantes en aquel penúltimo proyecto coruñés que intentó aspirar a lo más alto.

Noticias relacionadas

Plantilla del Basketmar en 1992 en la polideportiva de Riazor. / Cedida por Joaquín Arcega

Arcega-Whiteside fue el cuarto español en ser drafteado en la mayor liga de fútbol americano de Estados Unidos. Lo hizo tras pasar cuatro años en la liga universitaria en Stanford, aunque en el primero no jugó. Disputó tres temporadas en Philadelphia, entre 2019 y 2021. Al igual que él, Aday, con un futuro brillante en la NBA, se abre paso con sangre aragonesa, pero una parte de sus raíces procede de A Coruña.