La 'Familia Naranja' recibirá al Leyma Coruña en la previa contra el Obradoiro

Lo pedía la afición y el Leyma Básquet Coruña lo ha dispuesto: habrá recibimiento colectivo a la plantilla antes del partido frente al Obradoiro (sábado, 19.00 horas, La Liga+). La entidad coruñesa ha convocado a su masa social a concentrarse en la puerta 14 del Coliseum a las 17.00 horas, ataviados con sus banderas, sus bufandas, sus bombos y demás elementos de animación para comenzar a enchufar a los jugadores desde su llegada al pabellón.

Los seguidores, muchos de los cuales ya se habían organizado con las peñas para hacer la previa en la plaza del Soho Café, en Matogrande, habían previsto desplazarse hacia el recinto sobre esa hora para caldear el ambiente desde la salida de los protagonistas a la cancha. «La idea es que el Coliseum empiece a tener color un poco antes y meter un poco de presión en ese sentido desde el principio», apuntaba esta semana en LA OPINIÓN Ales Tejera, de Nordés Naranja. «Ojalá que la gente se motive y venga con tiempo, que se acerque una poco antes al pabellón, que se vista de naranja y que anime un montón para que se genere un ambiente de la leche y que, cuando salten los equipos a la cancha, estén por lo menos la mitad o tres cuartos de los asientos ya cubiertos. Sería una pasada», deseaba Marc Castro, miembro de Espíritu 23, el grupo que organiza la previa.