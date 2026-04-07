Lolo Castro y los orígenes del Leyma antes del derbi: "El Básquet Coruña es un ejemplo de cómo se consolida un proyecto"

"El del Básquet Coruña fue un proceso natural y muy lento, que se hizo poco a poco y con jugadores gallegos. Costó muchísimo a todos los niveles llegar y poder competir en LEB". Pocas voces tienen más autoridad que la de Lolo Castro en los primeros pasos del conjunto coruñés. Son días en los que el baloncesto coruñés reflexiona, cavila y no deja de pensar en los escenarios que se pueden abrir para el Leyma en función de lo que suceda en el trascendental derbi de este sábado (19.00 horas) contra el Obradoiro en un Coliseum en el que no cabrá ni un alfiler. La Liga ACB asoma en el horizonte del ganador, pero en ocasiones así, echar la vista atrás permite reconocer el camino recorrido a lo largo de los años para reconocer la magnitud del duelo que se avecina.

El base que maravilló a la Polideportiva de Riazor recuerda con cariño aquellos primeros cursos del Sondeos del Norte, cuando la fiebre era amarilla en lugar de naranja, a pesar de que "las limitaciones presupuestarias" impedían soñar con cotas competitivas lo que ahora es una realidad. "Me siento orgulloso de haber participado en los orígenes y haber ayudado a construir los cimientos de lo que, hoy en día, es un proyecto tan exitoso", reflexiona.

Esfuerzos anónimos

Aquel equipo fue une exponente, cree Lolo Castro, de la realidad del baloncesto gallego en aquella época. El Breogán, el COB, el OAR Ferrol y el propio Obradoiro cataron las mieles de la Liga ACB, pero asentarse con continuidad parecía ser complicado y "todos bajaron un escalón" en el inicio del nuevo siglo. "El baloncesto gallego renació a través de jugadores de casa, del trabajo de cantera que hicieron educadores y entrenadores valiosísimos", explica. Cita, también, la labor del Rosalía al tomar el relevo como referente del baloncesto compostelano.

Destaca la importancia de los personajes anónimos, alejados de los focos, que, en este caso particular, pusieron su granito de arena en beneficio del club coruñés. "Es un ejemplo clarísimo de cómo se consolida un proyecto a través del tiempo, con esfuerzo colectivo y haciendo bien las cosas. Es mucho mejor que si apareciese un gran patrocinador para meter dinero y construir de la nada un gran equipo. Creo que eso tendría una caducidad menor", valora.

De la Polideportiva al Coliseum

Lolo Castro vivió las primeras noches de gloria del Básquet Coruña en la Polideportiva de Riazor, que, cuando se llenaba, rugía como una caldera. Ahora, en las gradas rugen más de 9.000 voces para alentar al equipo cada dos semanas en el Coliseum. Fue, recuerda Castro, un proceso global. "Se construyó desde las escuelas, creando jugadores que después pudiesen ser entrenadores o árbitros. El baloncesto entró a través de los años y la directiva actual, con un trabajo fantástico, ha confirmado el éxito de todo ese proceso", comenta el exjugador coruñés.

Castro militó en el Sondeos, pero posee varios negocios de hostelería en Santiago de Compostela y tiene el corazón dividido. "Los dos tienen plantillas largas, bien construidas y bien entrenadas. Aunque suene a tópico, son partidos tan emocionales que tienen su propia historia aparte del resto de la temporada", analiza. Quiere que "gane el mejor", pero "con el cariño de las dos ciudades", desea ver al Leyma y al Obradoiro compartiendo el ascensor hacia la ACB este verano.