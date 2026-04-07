Así son las matemáticas de ascenso para el Leyma Coruña según el resultado ante el Obradoiro

El Leyma Básquet Coruña jugará el derbi contra el Obradoiro con la calculadora en la mano. El partido del próximo sábado repartirá muchas de las papeletas de ascenso directo que hay en juego en el último mes de la Primera FEB, en un choque, primero contra segundo, en el que el margen de error es muy pequeño para ambas escuadras. Ahora mismo, el cuadro coruñés es líder con 25 triunfos y 2 derrotas, mientas que el compostelano lo sigue de cerca, con 23 victorias y 3 pinchazos. En función del resultado, al equipo de Carles Marco se le abren tres posibilidades para volver a la élite, pese a que todavía le quedarían cuatro jornadas (cinco para el combinado de Epi, porque los naranjas descansan en la última fecha) y un tropiezo alteraría la ecuación.

Victoria por cinco o más puntos

El mejor de los casos. Vencer de cinco o más puntos asfaltaría el camino naranja hacia la máxima categoría. En el Fontes do Sar, el Obradoiro se impuso con una renta de cuatro créditos (103-99) y superarla significaría ganar el basket average particular. Con este resultado, el Leyma podría incluso perder dos de los cuatro duelos que le quedan después de este fin de semana, porque, en caso de empate final, el resultado directo sería favorable a sus intereses.

Victoria por menos de cinco puntos

Positivo, pero no definitivo. El conjunto de Carles Marco seguiría en la primera plaza y afrontaría las cuatro jornadas restantes con 26 victorias y 3 derrotas, por el 23-4 de los compostelanos. La escuadra naranja dependería totalmente de sí misma, pero se quedaría con poco margen para despistes, pues el basket average estaría a favor de los hombres de Diego Epifanio. En caso de empate en los guarismos particulares, decide la diferencia de puntos general (ahora mismo favorable a los visitantes). Si gana el derbi y todo lo demás (o solo pierde un partido), sería equipo de ACB con todas las letras.

Paul Jorgensen inicia un ataque del Leyma ante la mirada de Carles Marco en la banda. / Iago Lopez

Triunfo del Obradoiro

El escenario más vulnerable. El Leyma continuaría en lo más alto (balance de 25-3 por el 24-3 de los santiagueses), pero tendría que ganarlo todo y esperar una derrota de los picheleiros en las cinco jornadas que tiene pendientes. Si ninguno de los dos conjuntos pierde hasta el final de temporada, alcanzarían la meta de la Primera FEB igualados (29-3), pero el Obradoiro se pondría por delante en la tabla gracias a los resultados directos. Al equipo de Epi le favorece el calendario, pues tiene un partido más que el de Carles Marco, y los coruñeses tendrían que esperar a través del televisor un favor de Gipuzkoa en la fecha final.