El Leyma Coruña y las expectativas del derbi ante el Obradoiro: «Ganar nos daría tranquilidad, pero perder tampoco sería el fin del mundo»

La semana previa al derbi entre el Leyma Básquet Coruña y el Monbús Obradoiro transcurre lenta y rápida a la vez. El choque entre el primero y el segundo de la Primera FEB, más allá de repartir buena parte de las opciones de ascenso directo a la ACB, congregará este sábado en el Coliseum (19.00 horas) a más de 9.000 aficionados que coparán el aforo del recinto coruñés para empujar a cada equipo hacia la victoria. En los prolegómenos de la gran cita de la temporada para ambas escuadras, el presidente de la entidad coruñesa, Pablo de Amallo, y el jugador naranja, Jacobo Díaz, compartieron sus sensaciones en el pódcast O Noso Basket.

Expectativas y pronósticos

«Es un partido importante, pero no tiene por qué ser decisivo, aún nos quedan cuatro más después. Ganar sería un paso importante, nos pondríamos a dos partidos de diferencia con respecto al Obradoiro y, si ganamos por más de cuatro puntos, también tendríamos el average a favor. Sería una tranquilidad muy grande, pero ganar o perder no determinan ni el ascenso ni el play off», reflexionó el mandatario naranja. «Va a ser igualado, lo veo 50-50, porque somos dos equipos que hemos hecho las cosas muy bien durante todo el año. Si ganamos y sumamos el average, tendríamos una buena diferencia con los pocos partidos que restan pero, si perdemos, no será el fin del mundo», opinó el jugador madrileño.

Jacobo Díaz realiza tareas defensivas en el partido de la primera vuelta contra el Obradoiro / Jesús Prieto

Las tablas del Coliseum serán testigo de la lucha por la gloria entre los dos mejores equipos de la liga. Primero contra segundo. Goliat contra Goliat. «Es un partido con todos los alicientes. La situación en la tabla, nuestra derrota en Sar, los viejos conocidos en los dos equipos, el momento de la temporada... Será un partido bonito y emocionante, solo espero que la rivalidad sea sana», comentó el presidente del club naranja. Jacobo cree que la clave estará en no volver a ceder el rebote defensivo.

«Nos afecta mucho cuando no lo dominamos, porque no podemos correr. En Sar, ellos estuvieron muy acertados en eso, son los únicos que nos ha metido 103 puntos. Son un equipo muy táctico y bien trabajado, con grandes jugadores, y nosotros nos desenvolvemos mejor en el caos, en el ritmo más rápido», apuntó el alapívot. Díaz, sin embargo, resaltó la capacidad del Leyma para levantarse de la lona y exprimir al Obradoiro hasta el final a pesar de tener un día gris: «Parecía que el Obra se iba [en el marcador] y fuimos capaces de reengancharnos. En Palencia, por ejemplo, no nos pasó eso. Somos un equipo que tiene buenos arreones, en los que, o rompemos el partido, o nos enganchamos hasta el final».

Para Pablo de Amallo, la temporada es «sobresaliente» pase lo que pase en el derbi y Jacobo Díaz reconoce que «hubiese firmado» llegar a esta altura de la campaña «con el balance 25-2» y en la primera plaza.

A Coruña también juega

Más de 9.000 personas acudirán a la cita del Coliseum. La mayoría, claro, vestidos de naranja. Pero el Leyma cedió «en torno a 400 entradas» finalmente al Obradoiro y habrá «una amplia representación» también visitante en las butacas. «El derbi es de las aficiones y es bueno que haya gente de los dos equipos» indicó Pablo de Amallo. «Estamos en una media de asistencia en torno a 5.000 personas por partido y no solo son abonados, también se están vendiendo entradas. Nuestro objetivo es seguir creciendo y sumar afición, porque A Coruña quiere baloncesto y se nota», señaló el presidente coruñés. Jacobo Díaz lo respalda: «Se respira baloncesto en la ciudad. Cuando vamos por la calle, la gente ya nos reconoce y está ilusionada con el proyecto. Creo que eso es gracias al juego que hemos hecho a lo largo el año».

Jorgensen y Cuevas celebran una canasta con la afición del Coliseum. / Iago Lopez

Pablo de Amallo también hizo una valoración de la Primera FEB, que le parece «más divertida como competición» que la ACB, aunque no esconde que el objetivo es regresar, cuanto antes, a la máxima categoría: «Aspiramos a estar entre los grandes y estamos haciendo el camino para poder volver». También repasó su experiencia como presidente del club, cargo al que accedió en diciembre de 2024: «El año pasado pecamos de novatos en muchas cosas y, por ejemplo, fichar en ACB no es lo mismo que en Primera FEB. Ahora ya sabemos que ante una lesión grave o un problema como el que tuvimos con Yoanki Mencía, no podemos esperar a ver que pasaba. Hemos aprendido de nuestros errores».