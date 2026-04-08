Micovic: «El Leyma es un equipo ganador, es un placer haber venido»

«Me gusta mucho la Primera FEB y también el estilo de los españoles. El Leyma es un equipo ganador, es un placer haber venido. Es una gran oportunidad». Strahinja Micovic, ex del Obradoiro, vive sus primeras semanas en el Coliseum tras haber sido el último fichaje naranja por la sentida baja de Radoncic. En el medio de un ambiente convulso en Oriente Medio, el serbio dejó la liga de Kuwait y se subió en marcha a la aventura coruñesa en un club que aumenta el vértigo del cambio porque lo hace todo a gran velocidad en la pista y la exigencia no decrece. «Honestamente, el Leyma juega muy rápido», apunta a El Correo Gallego, del mismo grupo que LA OPINIÓN, antes de compararlo con su experiencia previa en Sar: «Mucho más de lo que jugamos la última temporada (en el Obradoiro). Fue un poco difícil los primeros días; especialmente la primera vez que salí en algún sistema, al tener que adaptarte muy rápido. Mis compañeros me dijeron que esto es lo que hacemos, me dieron consejos y algunos pequeños detalles. Todos se han volcado en que aprenda los sistemas, porque no llevo mucho tiempo aquí. En cinco días te pones a jugar y, luego, otra vez. El ritmo de juego y el plan de partido, todo va rápido».

Un sueño

El balcánico no es ajeno a lo que se vivirá en un recinto en el que habrá más de 9.000 espectadores para el segundo derbi coruñés oficial de la historia. Quiere paladear una cita histórica. «He jugado solo un partido aquí hasta ahora, contra Cartagena, y el pabellón también tenía muchas personas. En este, estará completo. Para ser honesto, estos son los choques que más disfruto, cuando hay un pabellón como el del Leyma lleno. Al final, juegas para los aficionados, por la gente. Para los que están en la pista o frente a la televisión. Es siempre bueno tener apoyo. Todos los jugadores, en general, cuando son niños, siempre sueñan con estos partidos. Es un privilegio y espero que tengamos un gran partido», apunta una de las nuevas amenazas naranjas.