Puesta de largo de la Costa Ártabra que unirá Santa Cruz y San Antón
La cuarta edición de la carrera Costa Ártabra que unirá los castillos de Santa Cruz de Oleiros y de San Antón en A Coruña, una distancia de diez kilómetros, fue presentada ayer con la asistencia al acto, entre otros, del concejal de Deportes de A Coruña, Manuel Vázquez; y del secretario xeral para o deporte, Roberto García. El evento cuenta ya con unos 1.500 inscritos y tendrá de nuevo un carácter benéfico. Lo recaudado será para la Asociación CASCO.
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