Alberto Corbacho y Mario Cabanas, los agentes dobles del Leyma-Obradoiro: "Es una final"

Alberto Corbacho: "Al 99% van a subir los dos equipos"

Histórico del Obradoiro, ligado al BC Culleredo y asiduo del Coliseum. ¿Cómo ve el Leyma-Obradoiro de este sábado?

Es una final. Han llegado los dos equipos haciendo una temporada magnífica. Sí que las sensaciones son que el Obradoiro llega con más moral, porque se le abrió la oportunidad de llegar a este partido con opción de colocarse primero. Hace unas semanas no era viable hasta la derrota de Básquet Coruña (en Palencia). El Leyma tiene que seguir en su línea, haciendo una temporada extraordinaria. No va a cambiar gran cosa, para ellos es un partido más. Está esa pequeña presión de que el premio que ha tenido durante toda temporada se lo puede quitar Obradoiro. La opción de tener el ascenso directo prácticamente la ha dominado durante todo el año. Los dos están haciendo una gran temporada y, a pesar de solo llevar dos derrotas, te juegas medio ascenso directo en este partido. En el caso de conseguirlo, el Leyma será virtualmente, matemáticamente ya primero y si consigue el basketaverage, mucho más. Luego el camino que tienen es bastante asequible para los dos. El que gane no va a perder (hasta el final de liga) y el que pierda, tendrá que pelear para volver a pillar al otro, pero, dependiendo de quién gane, el camino será más largo o más corto.

¿Qué partido espera?

Va a ser un partido con mucha intensidad, con mucho baloncesto, porque es lo que están demostrando. Esperemos que sea un gran espectáculo para la gente, que se juegue a baloncesto y se disfrute. Es solo una plaza, luego queda otra, que, con mi experiencia (con el Obradoiro), sí que fastidió no conseguir el ascenso directo, pero luego el playoff lo disfrutamos como niños pequeños.

Usted ya sabe lo que supone para el Obradoiro y Sar...

Estuve este domingo en Sar y se ve una oportunidad. El público lo siente y el domingo, fue un Multiusos de los que se veían antes, de presión, de ruido, de buen ambiente; se nota. El equipo lo nota, sobre todo por esa sensación de poder tener esa oportunidad de colocarse primero. El Coliseum también va a estar a tope. Los dos equipos van a tener la misma presión. Es un partido de tú a tú que cualquiera puede ganar y esperemos que sea un buen espectáculo. El premio es bonito porque ya te puedes ir de vacaciones con el objetivo cumplido, pero, por mi experiencia, en aquella época, nos fastidió echar por tierra el ascenso directo, pero luego el play off, el público, la gente, el club lo disfrutaron. Fue muy bonito de jugar, aunque el formato es diferente este año con la Final Four y siempre está el temor ese de que, a un partido, te puede ganar cualquiera. Veo los dos equipos muy enteros y, tanto por un camino o por otro, son los dos favoritos para conseguir esas plazas de ascenso a la ACB.

¿Le podrán la presión o los nervios a los jugadores de alguno de los dos equipos?

Yo creo que los jugadores compiten para ganar y para tener este tipo de partidos. Ojalá todos fueran finales de la Euroliga. Es difícil tener ese punto de competición y motivación, pero da gusto jugar estos partidos y los dos equipos estaban esperando el día, sobre todo no fallar antes de todo esto. No lo han hecho. Han llegado los dos con los deberes hechos y ahora toca una final. Cada uno con sus armas va a intentar hacer el mejor partido posible para conseguir la victoria.

Vive más cerca del Coliseum que de Sar, disfruta del día a día con el BC Culleredo. ¿Qué le han dicho?

Sí que este año he ido a ver más al Leyma porque me coincide bien el horario del viernes, pero yo ahora mismo ya soy imparcial. Al 99% van a subir los dos. Para el baloncesto gallego va a ser increíble. Por un camino o por otro, uno ya seguro y el otro va a estar muy entero y con la mentalidad puesta en seguir trabajando y, sobre todo, por seguir cumpliendo el objetivo. Los dos tienen el mismo objetivo y lo tienen muy cerca. No por un partido que puede ser definitivo, van a cambiar la mentalidad. Tanto Leyma como Obradoiro van a seguir la misma línea, sabiendo que la Primera FEB no acaba en abril. Finaliza más adelante y esa es la mentalidad que deben tener los dos: que no acaba este sábado. La liga acaba muy adelante y, sea cual sea el camino, el que consiga el ascenso directo, premio conseguido y vacaciones; y el que no, no va a dejar de pisar el acelerador en ningún momento.

¿Es Mario Cabanas quien le abre la puerta del CB Culleredo y que le vuelve a enraizar en Galicia?

Sí. Cuando volví, fue la persona que contacté porque estaba relativamente cerca (Culleredo de su nuevo lugar de residencia). En ese momento él estaba enrolado al CB Culleredo y le planteé la opción de entrenar con ellos. Se lo dijo al entrenador y al club y no hubo ningún inconveniente. Pude volver a ponerme las botas. Surgió el tema de poder incorporarme al equipo y me convencieron y hasta el día de hoy. Hace tiempo que no veo a Mario. A veces, con los babys en torneos. Fue la persona que tuve más cercana cuando llegué de vuekta a Galicia, me coincidió que estaba aquí cerca de donde yo vivía en ese momento y volvimos a coincidir.

Alberto Corbacho y Mario Cabanas / CASTELEIRO

Mario Cabanas: "Hay que disfrutarlo, va a ser un partidazo"

¿Esperaba un desenlace con tanta exigencia en Primera FEB y esa final con derbi incluido?

Sí, para mí son los dos que, sobre todo, más continuidad han tenido durante el año. Aparte de que tengan buenas plantillas, que hay otros equipos que también han tenido buenas plantillas, han conseguido tener esta contundencia tan grande, de tener rachas muy grandes cualquiera de los dos. Yo creo que también el que no hayan aflojado ha forzado al otro a que no podía bajar los brazos tampoco. Y con eso tenemos este fin de semana, yo creo que el partido clave. No es que el que gane vaya a quedar primero, pero sí que puede haber, a nivel mental sobre todo, que el que gane tenga muchas opciones de quedar primero.

¿El que venza ascenderá?

Sí, pero bueno, también es verdad que hay que rematar, como quien dice. Te da una energía extra de cara a los partidos que te quedan, de cogerlos con toda la fuerza que eso implica. En cambio, si pierdes, aunque matemáticamente sea posible aún, si pierdes en la primera plaza, quedas muy tocado. Esto es baloncesto y puede pasar de todo y a lo mejor, aún ganando, luego la puedes liar en los partidos que quedan. Ante todo, hay que disfrutar el partido este fin de semana de lo que parece una final. Se va a notar también en el ambiente del público, tanto los que apoyan de aquí de A Coruña y los que vengan de Santiago.

¿Cómo era ese Obradoiro al que usted llegó en ACB?

Era un equipo que venía del proyecto anterior de LEB y mantuvo tuvo bastante bloque y llegamos cuatro o cinco nuevos al año siguiente. Haber mantenido el bloque también ayudó esa regularidad, a tener continuidad. Fue un año bastante bueno porque habíamos logrado la permanencia, a falta de dos jornadas o tres jornadas. Era un logro bastante importante, asentar el proyecto. Fue un poco el inicio de todo lo que vino después de todos los años que ha mantenido el equipo en ACB

En Sar son conscientes de lo que supone un equipo en ACB...

Sí, yo creo que en Galicia, en general, tenemos mucha suerte de tener equipos ahí arriba, que quizás van un poco rotando a veces en ACB, a veces en Primera FEB o LEB Oro, pero sí que respiramos ambiente de baloncesto. Siempre digo que cuanto más equipos estén arriba, mejor. Y Santiago, en estos últimos quince años ha estado entre ACB y en LEB en puestos de arriba, y se nota que ha arrastrado también a mucha gente allí de la ciudad, también hay un buen ambiente. Es bonito el pabellón, también. El Leyma quizás ha ido más lento en la transición, pero ahora lleva cuatro o cinco años que ya en LEB estaba siendo uno de los equipos importantes. Hace dos años ascendió y ahora vuelve a estar ahí peleando para volver otra vez a la máxima categoría. El Breogán también está en una posición interesante en ACB. Me alegra que a los equipos gallegos les vaya bien.

¿Le sorprende la exigencia mutua que ha habido entre ambos?

Sí. Es que, en una liga normal, estaríamos hablando de que a lo mejor ya, a falta de cuatro partidos, estaría ascendido con el ritmo que ha llevado el Leyma y la contundencia que ha mostrado. Obradoiro le ha aguantado el tipo, ha sabido también jugar con esta baza de no bajar los brazos en ningún momento. El Leyma, con un proyecto totalmente nuevo en relación al año pasado, con el cuerpo técnico y jugadores, supo cuajar todas las piezas muy rápido. Estas cosas siempre dan un poco de miedo al principio, porque un equipo nuevo tarda un poco, pero con Carles (Marco), que yo lo tuve también en Oviedo, funcionó todo muy bien desde el principio. Luego empiezas a ganar los partidos y la ola de las victorias siempre ayuda a los problemas y a que las cosas encajen mucho mejor. Es una pasada que vayan a jugar este fin de semana así, primero contra segundo. Se va a vivir ahí un partidazo.

¿Cómo fue su experiencia con Carles Marco?

El año de Oviedo quedamos quintos, me parece, también entramos en play off. Oviedo estaba a punto de arrancar, estaba aterrizando en la liga, fue una posición muy interesante. Era muy intenso el día a día con él, pero también era un gran trabajador con el que se podía hablar, que era cercano con los jugadores. Que fuera jugador antes también influyó en esto. Yo recuerdo con mucho cariño la experiencia con él y, de hecho, cuando fichó por el Leyma, le escribí un mensaje diciéndole que enhorabuena y eso. Muy bien la verdad.

¿Cómo se manejan los nervios o la presión en un partido así?

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No lo sé, a veces hay que estar dentro. Yo era de los que a mí eran unos nervios buenos, en el sentido de que quieres jugar todos los partidos, pero es verdad que tenías compañeros de todo, de los que a lo mejor se ponían más nerviosos, también de lo otros. También forma parte del trabajo del cuerpo técnico, el de dar importancia y a la vez quitarle. Para eso también estamos en este tipo de profesiones, buscas estos partidos también. Es lo que te motiva de cara a trabajar durante el año, que llegue esta posibilidad de tener una final y jugarla. Una vez que va el balón al aire, se olvida un poco todo lo previo de estos días, que a lo mejor es ese nervio más de que llegue el partido y, una vez que empieza el partido, al menos en mi caso, se me olvidaba un poco todo y ya era un poco luchar el partido los 40 minutos.