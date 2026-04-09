Epi, sobre el Leyma-Obradoiro: "El ruido que ha habido sobre este partidazo lo hemos llevado bien los dos equipos"

Diego Epifanio, entrenador del Monbus Obradoiro, afronta el derbi gallego ante el Leyma Coruña, su ex equipo, con una idea muy clara: el partido del sábado será tan exigente en lo emocional como en lo deportivo. El técnico de los compostelanos insistió en que, más allá de la expectación generada durante semanas, lo verdaderamente importante es el peso clasificatorio del encuentro y la capacidad de su equipo para gestionar el ambiente.

Lo que supone el derbi

Epi destaca el partido como “importante para la clasificación. Eso es lo más importante como equipo para desarrollar nuestro trabajo. El ruido que ha habido desde hace dos meses sobre este partidazo creo que los dos equipos lo hemos llevado bien. Ahora es verdad que se va a ver un ambientazo en la grada. Se ha vendido todo. Va a ser una fiesta del baloncesto gallego. Ahora vamos a ver cómo somos capaces los dos equipos de sobrevivir o de disfrutar esa situación el día del partido”.

Pese a ver lo especial del duelo, reconoce que está semana “es de las peores, porque tienes que hacer el mismo trabajo de siempre, de mentalización, y siempre hay más distracciones para todos. Hay que atenderos más a vosotros (los medios de comunicación), que es una de las cosas que yo peor llevo. Hay gente que lo lleva fenomenal, pero estas semanas desgastan mucho por eso, no tanto por el trabajo habitual de preparación del partido, sino por todo el ruido que hay. Y también por nuestra obsesión de ayudar a los chicos a que controlen eso: el ambiente, sus rutinas y sus hábitos. Siempre son partidos en los que quiere venir más gente, hay más gente que quiere hablar, más mensajes que contestar y más llamadas”.

Tiene claro que este derbi es “un partido de los jugadores. Tanto Carles (Marco) como yo tenemos la suerte de entrenar a muy buenos jugadores. Los dos equipos hemos hecho muy buen trabajo durante toda la temporada, con distintos conceptos y distintos caminos, teniendo que resolver durante el año distintas situaciones. Nosotros, sobre todo, hemos tenido problemas en la posición de cuatro, que ha habido que cambiar hasta tres veces. Los dos equipos hemos ido solventando eso y ahora nos enfrentamos en un momento en el que es un partido importante para los dos a nivel clasificatorio”.

“Va a depender mucho del estado anímico, de cómo reaccionemos a los errores, de controlar muchas cosas. Los dos equipos tenemos ya nuestra identidad, sabemos lo que nos gusta, los jugadores saben lo que el staff les pide y los staffs conocemos bien a nuestros jugadores. Por eso creo que el físico y lo mental van a ser muy importantes en un partido como este. Y a ver si somos capaces, aunque seguro que habrá un ambiente a favor del Leyma, como es normal en su campo, de abstraernos de eso y disfrutar del encuentro”, continuaba.

La temporada

Al ser preguntado por si el equipo llega ahora en su mejor momento, Epi considera que lo lleva viendo “durante muchos momentos de la temporada”. “Nosotros fuimos capaces, en Navidades, de ganar fuera de casa a un equipo potente, ganar el derbi contra el Leyma, ir a Palencia, que es una cancha superdifícil, y luego perder el derbi contra Ourense”, apuntaba.

“Entonces, ¿cómo llegamos nosotros? Yo lo que sí sé son los números con los que llegan ellos. Son espectaculares. El rendimiento del Leyma es espectacular y en su casa más: es el único equipo de la competición que no ha perdido un partido en su casa (en liga). Que nosotros estamos bien, seguro. Que ellos están muy bien, también te digo que seguro. Creo que, más que cómo lleguen los equipos, lo importante es cómo vamos a estar durante el partido y cómo vamos a afrontar las diferentes dificultades que nos puede plantear el rival, el propio discurrir del partido, el acierto, las faltas o el marcador. Esas son las cosas importantes”, sostenía.

Fran Fernández, Carlos Penedo, Diego Epifanio y Román Gómez, en el banquillo del Leyma la pasada temporada. / | | I. LÓPEZ

También tiene claro que la temporada de ambos es un éxito: “A nivel de rendimiento de juego, creo que los dos clubes, las dos aficiones y los dos staffs tenemos que estar muy orgullosos de lo que estamos haciendo, con diferentes caminos. Pero aquí, en este negocio, la gente solo se acuerda de ganar o de perder. Nosotros lo que sí te puedo decir es que estamos disfrutando mucho del día a día de la temporada y sabemos que llegamos a un sprint final muy importante. Vamos a ver cómo somos capaces de gestionarlo y a ver si podemos sacar un momento para disfrutar de los buenos momentos e intentar que no nos afecten el resto de situaciones”.

Bazas del Leyma

Su pasado en el Leyma será un hándicap: “Carles juega con una ventaja más. Aparte de la ventaja de jugar en casa y del ambiente, el staff con el que él tiene la suerte de trabajar trabajó conmigo tres años. Entonces, saben cómo respiro, cómo me levanto, cómo duermo, lo que digo, lo que entreno y lo que pienso. En ese sentido, creo que es mucho más difícil que yo les pueda sorprender a ellos con algo que al revés. El partido nuestro lo tenían muy bien preparado. Hemos jugado ya tres veces. Creo que hay un gran conocimiento, pero ellos parten con la ventaja de que saben bastante bien cómo podemos llegar a plantear el partido nosotros, porque hay siete personas que han trabajado conmigo durante tres temporadas”.

Las bajas para el derbi y el período de adaptación de fichajes también le sale en contra: “La adaptación de su nuevo jugador (Strahinja Micovic) ha sido más fácil, primero por la posición en la que juega y, segundo, porque ha tenido más partidos para llegar a este partido focalizado en lo que necesita su equipo de él. Nosotros, y esto no se trata de llorar, pero es una realidad, en un puesto muy importante como el base hemos tenido la baja de Micah (Speight) y hemos tenido que incorporar a un jugador exprés para poder competir. Creo que, en ese sentido, a nosotros la incorporación de los nuevos jugadores nos puede afectar más. También creo que el rendimiento del equipo con Sergi (Quintela), Alonso (Grela) y, en este caso, el otro día, con Alex Barcello en la segunda unidad del puesto de base habla muy bien de lo que ha hecho el grupo”.

Por impedir a Léo Westermann podría pasar buena parte del duelo para su rival: “En mi experiencia, la gente quiere, en nuestros partidos, intentar controlar mucho todo lo que tiene que ver con Léo. Para nosotros es un jugador muy importante en todos los aspectos, tanto a nivel de grupo, porque es nuestro capitán, como a nivel de juego. Pero también te digo que hemos demostrado bastante solvencia para poder digerir la baja de Micah. No es que no haya jugado solo el último partido; ya llevaba cinco antes. Creo que son seis partidos seguidos los que se ha perdido Micah y el equipo ha seguido compitiendo y ganando partidos”.

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Recuerdo a Álex Hernández

El preparador del Obradoiro y ex del Leyma quiso aprovechar la ocasión para dedicar una palabras a Álex Hernández, que acaba de anunciar su retirada: “Desearle lo mejor ahora en su nueva etapa. Estoy convencido de que está muy preparado para afrontar cualquier reto que se le venga encima, que se le proponga. Le deseo toda la suerte a él y a su familia. Y agradecerle porque, para mí, fue una persona que no se puede medir solo en números. El entrenador que tenía era muy malo y no le ponía, pero a nivel personal para mí fue una gran experiencia y una gran ayuda en todo”.