El trail bombeiros Coruña, una ventana a un nuevo nuevo mundo para Tina y Luis: "Es nuestro patio de juegos"

"En Mesoiro es donde entrenamos siempre, pero no sé cómo se las apañan para abrir caminos nuevos y sorprendernos en cada edición". Luis Rodríguez ha participado en nueve de las diez ediciones del Trail Bombeiros Coruña que se celebrará este sábado. "Solo falté a una porque me había roto el peroné", puntualiza. Su condición de veterano no es óbice para acudir a la cita con la ilusión de un niño a la prueba porque la organización se esmera en explotar al máximo la zona en la que siempre se disputa y añadirle alicientes. Otra de las clásicas es Tina Formoso, natural de Carnota y vecina de la zona, que suma ocho participaciones. "Es como nuestro patio de juegos", admite entre risas. "Es un sitio que controlamos y, al ser aquí, en casa, encima nos conocemos todos, es como día de fiesta", cuenta quien desde el momento que probó esta modalidad no la pudo dejar y eso que ha pasado una década: "En asfalto tienes que ir a un ritmo constante, pero en un trail disfrutas, a pesar de que sufres. Hay partes que tienes que caminar, otras en las que corres. Es en diferentes terrenos, hay tantos conflictos... Cruzar ríos, subir por piedras. Tu mente está más desconectada porque no se da cuenta de lo que estás sufriendo. Más dinámico y entretenido. A veces llevas dos horas corriendo y no eres consciente del esfuerzo que estás haciendo".

El Trail Bombeiros Coruña, que vive su undécima edición, se ha convertido durante la última década en la puerta de entrada a la disciplina de muchos corredores a amateur que, por un día, dejan las carreras populares del Coruña Corre y luego no vuelven a ellas o las compatibilizan. Tina Formoso, del Tribu Trail de Boiro, considera que, en ese sentido, es la prueba ideal para hacer este tipo de test de iniciación por ser de una dureza asumible. "Este año son quince kilómetros, pero creo que cuenta con un desnivel de 650 metros, que es asumible para una persona que no esté muy acostumbrada a correr por los montes", relata quien en esta edición echará de menos la prueba nocturna y que no faltará a la cita, aunque que solo pueda competir en la andaina de diez kilómetros porque viene de una lesión. Aun así, es otra distancia y otra modalidad que también reivindica: "Hay muchísima gente que vivimos en Mesoiro y vamos con los peques. Yo llevaré a mi sobrina de seis años".

Toxos e Birras trail / Cedida

Toxos & Birras

Luis Rodríguez siguió ese camino casi de ritual en el que el "Coruña Corre" marca el inicio y la primera participación en el Trail de Bombeiros Coruña se convierte en el punto de apoyo para entregarse definitivamente a la modalidad. Hace más de una década comenzaron cuatro o cinco aventureros y acabaron alumbrando un club de trail con una salud envidiable, el Toxos & Birras. "Todo empezó en un grupo de WhatsApp hace diez años en el que quedábamos para entrenar tres o cuatro amigos", relata y prosigue: "Y se fue ampliando poco a poco. La gente decía: 'oye, mete a mi amigo, que quiere entrenar con vosotros'. Es que el monte no es como el asfalto, mola más correr en grupo, más que nada, porque no conoces zonas. Entonces la gente se iba juntando poco a poco. Cuando fuimos ya cuarenta, hicimos unas camisetas para identificarnos en las carreras y ahora somos 230 socios, unos 150 federados", cuenta quien no oculta, entre risas, que es un club "bastante anárquico por decirlo de alguna manera". "Buscamos compartir el monte, tampoco somos muy formales como otros, en cuanto a entrenamientos, que no son muy rígidos. Se queda los domingos; hay un montón de subgrupos, dependiendo del nivel de cada uno... Tenemos una aplicación donde quedamos para entrenar. Hay muy buen ambiente y luego nos tomarnos unas cervecitas todos juntos", reconoce Rodríguez, quien valora todo el esfuerzo de la organización de una prueba, como la del Trail de Bombeiros Coruña, que arrancará este sábado a las 18.00 horas: "Da gusto que dentro de la ciudad haya estas iniciativas de poder hacer carreras por el monte y no tener que desplazarse. Se lo curran mucho, trabajan mucho para que salga todo perfecto".