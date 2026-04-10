Carles Marco, en la previa del Leyma-Obradoiro: «Tenemos que enfocar la adrenalina en algo positivo; en disfrutar y jugar sin ansiedad»

«Llevamos bien el runrún, porque hace ya mes y medio que se habla de este partido y, entre medias, hemos cumplido con nuestro trabajo». A las puertas del derbi entre el Leyma Básquet Coruña y el Obradoiro (sábado, 19.00 horas, TVG), Carles Marco evita la presión y resta peso a los hombros de sus jugadores. «Cada partido, desde que hemos empezado, ha sido el más importante de la temporada y este será igual», señaló el técnico naranja. El preparador catalán considera que el duelo será diferente en cuanto a «sensaciones», pero la semana ha sido «normal». El staff naranja ha hecho trabajo «táctico y mental» en las sesiones previas: «Habrá 3.000 personas más de lo habitual en el pabellón y tenemos que enfocar esa adrenalina de un partido máxima tensión, de un derbi, además, en algo positivo. En disfrutar en la pista y no tener ningún tipo de ansiedad».

En una semana de «ruido», como describió Diego Epifanio en su comparecencia de prensa en Santiago, el entrenador del Leyma escurre la presión: «Uno de nuestros objetivos principales era enganchar a A Coruña al baloncesto y eso lo estamos haciendo, esa era nuestra presión real. Del resto, hay que disfrutar. Si ganamos, genial. Si perdemos, nos quedarán todavía cuatro partidos. Descansaremos el lunes y nos pondremos a pensar en el Fuenlabrada».

El cuarto cara a cara

Leyma y Obradoiro se conocen bien. Sin ir más lejos, esta campaña ya se han enfrentado tres veces [en pretemporada, en la Copa Galicia y en la primera vuelta de la liga]. Aun así, Marco considera que existe «margen de sorpresa» en ambas escuadras. «Hemos visto muchos partidos suyos y ellos seguro que muchos nuestros, pero intentaremos sorprender. Evidentemente, haremos algunas cosas diferentes, pero siempre manteniendo nuestra propia identidad. Debemos hacer lo que hemos hecho todo el año e intentar hacerlo un poco mejor», aseguró el entrenador naranja.

Carles Marco dialoga con Abdou Thiam en la banda del Coliseum durante un partido de este curso. / Iago Lopez

Para Carles Marco, el Obradoiro es «un equipo muy bien entrenado» que «castiga mucho los puntos débiles de sus rivales». El foco del Leyma debe estar en «jugar con ritmo», impedir que los pupilos de Epi tengan «tiros fáciles» y en no conceder «segundas opciones». «Son el mejor equipo de la liga en porcentajes de tiros de dos y de tres. Bloquear el rebote defensivo es clave, porque nos permitirá a nosotros poder correr», afirmó el preparador catalán.

Al técnico de la escuadra coruñesa le «preocupan muchas cosas» de su rival, pero, sobre todo, del suyo. «Intentamos pensar menos en ellos y más en nosotros. Si están con solo tres derrotas, igual que nosotros con dos, es porque han trabajado bien entre todos», aseguró, al mismo tiempo que no fue capaz de destacar a solo un jugador determinante del Obra: «Podría mencionar a los 16 que tiene en la plantilla, porque todos han sido importantes».

Agradecidos con la 'Familia Naranja'

«Va a ser un partido muy chulo con toda la gente que va a venir a apoyarnos». Más de 9.000 aficionados han sacado ya su entrada para llenar un Coliseum que volverá a cifras de la última campaña en ACB. «Estamos muy agradecidos, pero no solo por esto, por todo el año. Ha sido un apoyo constante y esto es el colofón», afirmó. Para el entrenador naranja, congregar a tanta gente en Primera FEB «no es muy normal», por lo que deben «intentar disfrutarlo mucho».

Carles Marco tiene claro que el Coliseum debe ser el sexto jugador naranja. «Es un partido para estar enchufados desde el principio, nosotros en la pista y ellos en la grada. Habrá dificultades, como en todos, y les pedimos que nos ayuden en los momentos malos. Nos hemos ganado el poder jugar delante de tanta gente en nuestro pabellón y tenemos que darlo todo por ellos, para que estén satisfechos de nuestro trabajo, ganemos o perdamos», concluyó el técnico.