El Coliseum, epicentro del baloncesto gallego: un Leyma-Obradoiro, de récord

Este sábado, el Coliseum se consagra como el epicentro del baloncesto en Galicia. Durante un par de horas, todos los focos del deporte autonómico apuntarán al parqué coruñés, sobre el cual pelearán el Leyma Básquet Coruña y el Monbús Obradoiro por conseguir el billete rápido hacia la ACB (19.00 horas, TVG). El partido reunirá en torno a 9.100 aficionados en la grada, récord de la temporada en el recinto municipal y, tal y como aseguró Carles Marco, una cifra «poco normal para la Primera FEB».

No será la primera vez que el pabellón supere la barrera de las 9.000 personas. La temporada pasada, en ACB, lo hizo frente a dos gigantes como Real Madrid y Barcelona y en una tercera ocasión, ante el Breogán, en otro derbi de alta tensión. En aquel entonces, hace poco más de un año (el 16 de marzo de 2025), se juntaron 9.236 almas en las butacas coruñesas, lo que convirtió el encuentro en la gran fiesta del baloncesto autonómico, pese a la derrota local (98-106). Ahora, el Leyma quiere repetir el espectáculo, pero cambiar el resultado. Son las dos mayores entradas en un derbi en la historia del baloncesto gallego.

Aforo extra

La multitudinaria entrada de este sábado convertirá al Coliseum en el gran escenario del baloncesto gallego. De los pabellones en los que juegan los grandes equipos autonómicos, el del Leyma Coruña es el de mayor capacidad. En ACB, el Pazo dos Deportes de Lugo del Breogán cuenta con espacio para 5.310 espectadores, mientras que en Primera FEB, el Multiusos Fontes do Sar del Obradoiro puede llegar a los 6.000 y el Paco Paz, del COB, ronda los 5.500.

Brandon Taylor trata de superar a Artūrs Kurucs en el Leyma-Breogán de la temporada pasada. / Iago Lopez

Durante la liga regular, el Leyma activa alrededor de 6.900 localidades para sus encuentros como local, de las cuales ha ocupado 4.804 asientos de media. La mejor entrada, hasta este fin de semana, fue el pasado 20 de febrero, cuando el Estudiantes atrajo hasta el recinto coruñés a 6.012 personas. En el podio, más allá de los madrileños, están los duelos frente al Cantabria (5.720) y el Palencia (5.402). En total, seis encuentros por encima de la barrera de los 5.000 espectadores, otros tantos que superan los 4.000 y solo dos por debajo de esa cifra: el del Zamora (3.869) y el de Copa España ante el Tizona (2.674). El derbi frente al COB, en diciembre, logró reunir a 4.525 seguidores, pese a disputarse un miércoles a las 20.45 horas.

Mezcla de colores y 'show' previo

El derbi entre el Leyma y el Obradoiro comienza mucho antes de que los dos equipos pisen el parqué. A las 16.00 horas, las peñas naranjas se citan en la plaza del Soho Café, en Matogrande, para dar el pistoletazo de salida al día más esperado de la temporada. La expedición, guiada por el grupo de animación Espíritu 23, cruzará el puente sobre Alfonso Molina para congregarse en la puerta 14 del Coliseum a las 17.00 horas, cuando está prevista la recepción a los jugadores naranjas. Poco después, llegará el equipo visitante.

El Obradoiro no estará solo en A Coruña. El presidente naranja, Pablo de Amallo, destacó que se cedieron entre 300 y 400 entradas al conjunto compostelano y, además, otros aficionados consiguieron boletos a través de los abonados del equipo local. El Concello de Santiago instalará, además, una gran pantalla en la Praza Roxa para los seguidores picheleiros que no puedan acudir al pabellón.