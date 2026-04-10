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Leyma Básquet Coruña - Monbus Obradoiro: Horario y dónde ver en TV y online el derbi de la jornada 27 de Primera FEB

Duelo el sábado a las 19.00 horas en el Coliseum

MONBUS OBRADOIRO VS LEYMA CORUÑA.

MONBUS OBRADOIRO VS LEYMA CORUÑA. / Jesús Prieto / ECG

Rodrigo Paz | RAC

Casi cuatro meses después, Leyma Básquet Coruña y Monbus Obradoiro se vuelven a ver las caras este sábado, a partir de las 19.00 horas, en un derbi que puede decidir todo un ascenso a la máxima categoría del baloncesto profesional español, la ACB.

Un derbi gallego decisivo en la lucha por el ascenso a la ACB

Un partido de máxima expectación que espera un lleno absoluto en el Coliseum de A Coruña —se aguarda la presencia de unas 9.000 personas después de que el conjunto herculino colgase a principios de semana el cartel de sold out— y al que los pupilos de Carles Marco llegan recuperándose de la derrota en Palencia, pero por delante en la tabla, con un triunfo que esperan hacer valer. El equipo naranja piensa en un rival que les venció, pero también en lo que tiene por delante tras el traspiés de la primera vuelta.

Caio Pacheco no oculta la electricidad de la contienda y Micovic lo a gusto que está en A Coruña, mientras Diego Epifanio se centra en los detalles y Pablo de Amallo, presidente del Leyma Básquet Coruña, le resta peso al choque y mira a la grada.

Horario y dónde ver el decisivo derbi entre Obradoiro y Leyma Coruña

Habrá que estar pendientes al partido que Leyma Básquet Coruña y el Obradoiro disputarán el sábado a las 19.00 horas en el Coliseum herculino. Enfrentamiento que, si no has llegado a conseguir una entrada, podrás seguir en directo a través del canal principal de la Televisión de Galicia (TVG) y la plataforma de streaming AGalega.gal con la narración de Tomás Alonso y los comentarios de Edgar Paz. También, como siempre, de Laligaplus.

De hecho, la TVG se volcará con el derbi gallego que enfrentará a Leyma Básquet Coruña y Obradoiro con una amplia cobertura que comenzará a las 15.00 horas con la emisión del Telexornal Mediodía desde el Coliseum.

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Allí, la presentadora Irene Lourido estará acompañada por los directores generales de ambos conjuntos, Héctor Galán por parte del Obradoiro y Charlie Uzal en representación del Leyma Coruña, así como del exjugador gallego de baloncesto, director general de Obradpoiro y consejero del Deportivo, Miguel Juane. Serán los encargados de calentar motores en la previa de un encuentro con mucho por decidir.

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