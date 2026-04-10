Leyma-Obradoiro: El derbi de los titanes

Nunca habían compartido pista en competición oficial hasta esta temporada, tan solo en amistosos y en la Copa Galicia. Y, sin embargo, el Coliseum se va a llenar este sábado (21.00 horas, TVG y LaLiga Plus) para vivir uno de los derbis más candentes e importantes de la historia del Leyma Coruña. El conjunto naranja, que gobierna con mano de hierro la tabla de Primera FEB desde que Carles Marco aterrizó el pasado verano en el banquillo pone en juego su condición de favorito al ascenso directo a la Liga ACB frente a un Monbus Obradoiro que lleva 25 jornadas siguiéndole los pies con un proyecto, el de Diego Epifanio, que arrasa allá por donde pisa y sabe que necesita el triunfo para asaltar la primera posición.

Dos de los clubes con mejores registros de la historia de la segunda categoría del baloncesto español se miden cara a cara a cinco jornadas del final (cuatro para un Leyma que descansa en la última) con las espadas en alto y con más de 9.000 personas mordiéndose las uñas en las gradas. Un guion de película, una tarde para el recuerdo del deporte gallego y un derbi de titanes que quieren allanar su camino hacia élite. Solo uno podrá recorrerlo por la vía rápida.

25 victorias y solo dos derrotas en 27 partidos resumen la trayectoria de un Leyma que, en la mayoría de temporadas de la historia de Primera FEB (antes LEB Oro), estaría contando las horas para festejar el ascenso directo a la ACB. Sin embargo, la realidad le obliga a ganar este sábado para conservar sus aspiraciones de depender de sí mismo para abrir la puerta que ya cruzó hace dos años pasan por sumar más puntos que el rival este sábado. El Obradoiro, que inicio el curso con dos tropiezos, solo ha sufrido un revés desde entonces. Por el camino, se cobró la cabellera de los coruñeses en el duelo de la primera vuelta que se decantó en el último minuto y por apenas cuatro puntos. Los guarismos históricos de unos han elevado al máximo el listón de exigencia de los otros.

El conjuro del Leyma

Es un partido de filosofías. Carles Marco tiene a todos sus pupilos disponibles, con la salvedad de un Dino Radoncic que ya no jugará más esta temporada. Con el ex del Obradoiro Strahinja Micovic, el reemplazo del montenegrino, ya en dinámica desde hace unas semanas, el técnico de Badalona apela a seguir los cauces que han llevado al proyecto al éxito.

Correr, presionar, defender y rebotear. Los mandamientos que se saben de carrerilla sus jugadores y buena parte de la parroquia habitual del Coliseum, las máximas que permitieron al equipo volar en la primera vuelta. En la segunda, con el calendario apretando y la presión de los rivales en aumento, no han sido pocas las tardes con más grises que claros. Pero, salvo en nefasta visita a Palencia, el Leyma ha sabido salir airoso de todos sus envites. Un equipo que no apabulla por costumbre, pero acostumbra a tirar de garra y gen competitivo para llevar los duelos a su terreno.

Caio Pacheco lanza una bomba en el derbi de la primera vuelta en el Fontes do Sar. / Jesús Prieto

Esa es la misión a la que se encomiendan los hombres de naranja: imponer su ritmo y provocar la precipitación del rival sin caer en el caos propio, el pecado que más caro puede pagar contra un Obradoiro que no hace prisioneros. La clarividencia de Dídac Cuevas y Caio Pacheco, los recursos de Paul Jorgensen y Joe Cremo, los triples de Guillem Jou o Jacobo Díaz y el dominio en la pintura de Abdou Thiam, Ilimane Diop y Mus Barro.

Virtudes le sobran al equipo coruñés, que ya demostró coraje en el derbi en el Fontes do Sar pese a quedarse con las manos vacías. En casa, con un Coliseum que rozará el máximo de su capacidad y batirá de lejos su cifra de asistencia esta temporada, confía en llevarse la revancha. En el mejor de los escenarios, por una diferencia de cinco puntos o más para decantar el basket average a su favor.

Un Obradoiro temible

El Obradoiro, que en septiembre se marchó derrotado del Coliseum tras perder la semifinal de la Copa Galicia ante el Leyma, era solo prototipo de la máquina de destruir canastas rivales que ha sembrado el pánico entre todas las defensas de la Primera FEB. Diego Epifanio regresa a la casa que ayudó a construir escoltado por un Yunio Barrueta cuyo triple contra el Real Madrid sigue resonando en las paredes del multiusos.

El pasado ya no vuelve, pero, junto a Álex Galán, son tres los héroes del ascenso de 2024 los que defenderán el escudo picheleiro en el derbi, con el permiso de Goran Huskic y Olle Lundqvist, lesionados. Sin tener pasado naranja, son también temibles las manos de Alex Barcello y Leo Westermann, la estatura de Felipe dos Anjos y Dejan Kravic, el peligro exterior de Diogo Brito y Travis Munnings y el recién llegado Tra Holder, que suple al lesionado Micah Speight en este final de liga.

Álex Galán encara a Mus Barro en la pintura. / Jesús Prieto

Una tarde de reencuentros en la que la rivalidad obliga a dejar de lado, al menos durante el encuentro, las vivencias de hace dos temporadas con el fin de crear nuevos recuerdos de otro camino hacia la élite. Tras toda una temporada a rebufo del Leyma, ganar en el Coliseum le permitirá depender de sí mismo. No será sencillo cortocircuitar la máquina compostelana. Desde su última derrota, contra el COB en enero (96-93) ha ganado sus once partidos de liga. Y solo uno de ellos, contra el Palmer (89-80) se quedó por debajo de los dobles dígitos de renta. La paliza al Palencia, tercero en la tabla, la semana pasada (81-53) eleva la ambición.

Uno de los dos vencerá y pondrá el primer pie en la ACB. El otro, aunque tenga que dar más vueltas, aspira a ganarse las alas en el play off. Dos titanes se ven las caras en el Coliseum. Solo uno podrá quedar en pie, pero los dos tienen motivos para pensar en repetir el duelo el año que viene en la máxima categoría.