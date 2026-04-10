El Liceo pone el contador a cero ante un Caldes en números rojos

Preparados, listos, ya. El Liceo vuelve a empezar después del parón por la Copa de las Naciones de Montreux, en la que participaron los veridblancos Blai Roca, César Carballeira y Martín Rodríguez. Un respiro, después de un Tourmalet de nueve partidos en marzo, que debe servirle al equipo de Juan Copa para tomar impulso en el tramo decisivo de la campaña. El Caldes, colista de la OK Liga y con pie y medio en la OK Plata, es el punto de partida de un mes de abril en el que la escuadra liceísta se juega consolidar la primera plaza en la competición doméstica para acceder al play off por el título con ventaja de pista y, sobre todo, el billete europeo a la final a ocho de la WSE Champions ante el Oliveirense (16 de abril, 20.30 horas).

Dos realidades opuestas

El Caldes vive la recta final del curso entre la incertidumbre y la cuerda floja. El último mes y medio de la competición del equipo de la Torre Roja ha estado marcado por la polémica de la suspensión de su duelo contra el Alcoi por desperfectos en el pabellón durante una alerta roja meteorológica el pasado 11 de febrero, que le ha acarreado un duro castigo por parte de la Federación Española de Patinaje. El comité de competición y disciplina deportiva de la RFEP sancionó al club catalán con la derrota en el partido por 0-10, una multa de 1.500 euros más gastos de desplazamiento y tres puntos. La entidad recurrió ante el Comité de Apelación y espera su resolución, pero sin esos puntos sería un equipo descendido.

Jacobo Copa y Tato Ferruccio pugnan por una bola en el último partido en el Palacio de los Deprotes. / Iago Lopez

La temporada no ha sido sencilla para los de Eduard Candami. Han perdido 15 de sus 23 duelos, lastrados por una grave falta de pegada, pues son la escuadra que menos anota de la categoría (42). Adriá Ballart, que ya ha anunciado que no seguirá el próximo curso, y Marcos Blanqué son sus máximos goleadores, con 8 y 7 tantos.

El Liceo, por su parte, vuelve a la casilla de salida desde lo más alto de la tabla. Quiere resarcirse de su último tropiezo en Voltregà y resetear la buena dinámica. Sin Toni Pérez, en la recta final de su recuperación, Juan Copa convoca al público de Riazor para volver a sumar de tres. En la primera vuelta, venció 0-4 con tantos de Arnau Xaus, Toni Pérez y un doblete de Dava Torres.