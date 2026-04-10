Balonmano | División de Honro Plata
El OAR inicia su ‘sprint’ final hacia el sueño de Asobal ante un Proin Sevilla afianzado en el liderato
El conjunto de Nando González, que cayó ante los andaluces castigado por la mala puntería en la primera vuelta, tratará de agarrarse a sus opciones de 'play off' a falta de cinco jornadas para el final de la liga
Le bastan los dedos de una mano al Attica 21 OAR para contar las jornadas que le restan a la División de Honor Plata. El equipo de Nando González, a un punto de los puestos de play off de ascenso a la Liga ASOBAL, no cesa en su deseo de intentar cerrar a lo grande su temporada de regreso al segundo peldaño del balonmano nacional. La cuesta, eso sí, es empinada y empieza en lo más alto: la pista de un Proin Sevilla que se ha consolidado en el liderato durante la segunda vuelta.
El conjunto andaluz ha sido letal a lo largo del año, pero no atraviesa su mejor momento como local y acumula tres jornadas sin vencer en casa. El OAR, equipo atrevido donde los haya, tratará de hurgar en la herida y reponerse de su último mazazo contra el Agustinos Alicante, en un duelo en el que mandó durante muchos minutos, pero terminó muriendo en la orilla de la forma más cruel (27-28). El cuadro de Víctor Montesinos, por su parte, viene de vencer in extremis al Benidorm a domicilio.
En A Coruña, la escuadra oarista cayó víctima de su falta de pegada, un mal que aspira a corregir para seguir soñando con un posible billete a la élite.
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