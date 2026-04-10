Polideportivo
¿Qué partidos hay este fin de semana en el deporte en A Coruña?
El Coruña Corre y el Trail Bombeiros Coruña ponen el foco del fin de semana en el atletismo
Equipos como Dominicos, Compañía, el Marineda o el 5 Coruña buscan un triunfo para acercarse a sus objetivos en la recta final de la temporada
El deporte coruñés regresa de las vacaciones de Semana Santa para iniciar la etapa decisiva de la campaña. Equipos como Maristas ya han hecho los deberes, pero otros como el Marineda, 5 Coruña o Dominicos pretenden encarrilar sus objetivos. El atletismo gana protagonismo con la vuelta del Coruña Corre en Matogrande y el Trail Bombeiros Coruña en Novo Mesoiro.
Atletismo
El Coruña Corre acelera de nuevo. El circuito popular celebra su segunda prueba del año en Matogrande-Xuxán (domingo, 10.00 horas), tras estrenarse con la cita nocturna de la Torre de Hércules el pasado 14 de marzo. Será la décima edición de la carrera en el barrio, en un recorrido de 6,5 kilómetros que, como novedad, incorpora un tramo por el Recinto Ferial. Supera los 1.000 inscritos.
Trail
Otra de las citas del atletismo coruñés estará en Novo Mesoiro. El Trail Bombeiros Coruña congregará a 400 participantes el sábado, desde las 18.00 horas, en su undécima edición. Recorrerán 15 kilómetros y, de manera paralela, habrá una andaina de diez.
Hockey sobre patines
El Marineda Hockey quiere seguir avanzando hacia el ascenso. Para ello, la escuadra de Nelson Obelleiro deberá imponerse este domingo al Ponteareas en el Agra (12.00 horas) y seguir reinando en solitario en la OK Plata femenina. Por abajo, el Resa Cambre asume un complicado desplazamiento a la pista del Tres Cantos (sábado, 18.00). En la OK Plata masculina, Dominicos y Compañía comparten franja horaria. A las 20.30, el cuadro de Pablo Togores recibe en Monte Alto al GEiEG, en su lucha por mantenerse en la zona noble de la tabla, mientras que el conjunto de Álex Canosa se desplaza a Cataluña para jugar ante el Lloret. En OK Bronce, abre la jornada el CH Oleiros-Oviedo Roller (sábado, 20.30) y quedan para el domingo el Liceo B-Oviedo Booling (12.30) y el Compañía B-Urdaneta (12.45).
Baloncesto
Maristas ya es campeón del Grupo B de la Liga Femenina 2 y está clasificado para la fase de ascenso, pero quiere más. Las pupilas de Fer Buendía afrontan con hambre la recta final de liga, pese a tener los deberes más que hechos, para llegar de la mejor manera posible al play off. Se miden el sábado al Ointxe a domicilio (20.00 horas).
Fútbol sala
El 5 Coruña continúa en su lucha por aferrarse a la Segunda B. Después de su último tropiezo, los hombres de Toochy González y Pachi Fernández quieren reengancharse a la buena dinámica en el Barrio de las Flores, contra el Benavente (sábado, 16.00 horas).
Balonmano
El Balonmano Culleredo intentará volver a la senda de la victoria. Tras una segunda vuelta irregular y negativa en cuanto a resultados, busca una victoria para encarar la recta final de curso con buen sabor de boca. Juega en casa, ante el Carballal (sábado, 19.30 horas).
- La parada de buses interurbanos en Entrejardines, en A Coruña, se trasladará a partir del 13 de abril a otra ubicación: junto a la sede central de Correos
- Las dos torres de cooperativas que se erguirán junto al Coliseum de A Coruña: casi 200 pisos y todos ya reservados
- El 'súper' fin de semana en el deporte de A Coruña: partido del Dépor, posible ascenso del Fabril y derbi del Leyma
- Panadería Toñito expande su emporio de empanadas en Piadela con la construcción de sus nuevas instalaciones
- Un incendio en una nave de la multinacional Trison en Bergondo moviliza a bomberos comarcales, de Oleiros y de A Coruña
- La Atalaya de los Jardines de Méndez Núñez de A Coruña acometerá trabajos de impermeabilización con la condición de acercarse a su estado original
- El Concello de A Coruña y la Xunta plantean que los taxis de la comarca puedan operar en todos los ayuntamientos del área sin limitaciones
- El Concello de A Coruña sanciona a la organizadora del poblado de Navidad en María Pita: 50.000 euros y tres años sin contratos