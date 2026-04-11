Fútbol sala | Segunda B
2-4 | El 5 Coruña cae frente al Benavente en el Barrio de las Flores
Álex López y Lukas Ramos hicieron soñar a los coruñeses con la remontada, pero la pólvora visitante clausuró el choque en la segunda mitad
A Coruña
Rozó el triunfo el 5 Coruña, pero terminó cediendo. El cuadro rojillo perdió en el Barrio de las Flores ante el Benavente (2-4), en un duelo en el que remontó el 0-1 inicial con tantos de Álex López y Lukas Ramos, pero los visitantes impusieron su pegada y su dureza (les mostraron seis tarjetas amarillas y una roja) en la segunda mitad para llevarse los tres puntos. Continúa inmerso en la lucha por la permanencia en su año de debut en la categoría.
- Qué es Trison, la multinacional coruñesa afectada por un incendio en Sada que cuenta con Inditex entre sus históricos proveedores
- Baroke: el mítico templo de A Coruña donde toda una generación aprendió a salir de fiesta
- Panadería Toñito expande su emporio de empanadas en Piadela con la construcción de sus nuevas instalaciones
- La Xunta propone dar un máximo de 200.000 euros a Alvedro para captar dos rutas, un 10% del presupuesto de Turismo para vuelos
- Los ingenieros que revitalizaron la plaza de Vigo de A Coruña con tres establecimientos: 'Abrimos Central Park en 2012 en el local que ocupaba la papelería América
- La difícil supervivencia de las cafeterías de instituto de A Coruña: "Con lo que te van a dejar vender, es inviable"
- De Entrejardines a Correos: nueva reorganización en una parada clave de A Coruña por donde pasan 296 buses y 2.000 viajeros al día
- Los candidatos a diseñar la fachada marítima de A Coruña (V): El estudio que diseñó el mayor mercado de pescado del hemisferio sur