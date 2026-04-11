2-4 | El 5 Coruña cae frente al Benavente en el Barrio de las Flores

Rozó el triunfo el 5 Coruña, pero terminó cediendo. El cuadro rojillo perdió en el Barrio de las Flores ante el Benavente (2-4), en un duelo en el que remontó el 0-1 inicial con tantos de Álex López y Lukas Ramos, pero los visitantes impusieron su pegada y su dureza (les mostraron seis tarjetas amarillas y una roja) en la segunda mitad para llevarse los tres puntos. Continúa inmerso en la lucha por la permanencia en su año de debut en la categoría.