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Fútbol sala | Segunda B

2-4 | El 5 Coruña cae frente al Benavente en el Barrio de las Flores

Álex López y Lukas Ramos hicieron soñar a los coruñeses con la remontada, pero la pólvora visitante clausuró el choque en la segunda mitad

Un lance del 5 Coruña en el duelo de este curso ante el Laviana.

Un lance del 5 Coruña en el duelo de este curso ante el Laviana. / Iago Lopez

RAC

A Coruña

Rozó el triunfo el 5 Coruña, pero terminó cediendo. El cuadro rojillo perdió en el Barrio de las Flores ante el Benavente (2-4), en un duelo en el que remontó el 0-1 inicial con tantos de Álex López y Lukas Ramos, pero los visitantes impusieron su pegada y su dureza (les mostraron seis tarjetas amarillas y una roja) en la segunda mitad para llevarse los tres puntos. Continúa inmerso en la lucha por la permanencia en su año de debut en la categoría.

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